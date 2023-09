Camila Sodi revela el origen de su serie Cualquier parecido: "Todos hemos vivido una ruptura dura" La actriz revela cómo su divorcio del actor Diego Luna y todas las "malas citas" que tuvo tras su ruptura inspiraron la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recientemente se estrenó en la plataforma streaming ViX la serie Cualquier parecido. Esta comedia significa un importante reto profesional para la mexicana Camila Sodi quien además de actriz principal es la creadora —junto con Natasha Ybarra-Klor— de la historia y una de las productoras de la misma. Cualquier parecido cuenta la historia de amor y desamor de Carlota (Sodi) una actriz que vive en una complicada relación con un apuesto cantante, papel que interpreta el cubano Jencarlos, quien también produce la serie. Por medio de historias de amor, sexo situaciones graciosas basadas en la vida real va mostrando una serie de viñetas con las que muchos podrán identificarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto empieza porque mi mejor amiga Amandititita y yo estábamos [en] Facetime [hablando de] todas las citas malas que yo tenía después de divorciarme para tratar de encontrar el amor. Entonces ella me dijo: '¿Por qué no escribes algo de eso?'", explica Sodi a People VIP de People en Español, refiriéndose de su separación del actor mexicano Diego Luna, con quien estuvo casada del 2008 al 2013 y con quien procreó dos hijos, Jerónimo y Fiona. Camila Sodi Cualquier pareciido Credit: Cortesía ViX "El meollo del asunto era el mismo: hablar del desamor, de volver a encontrarse a si mismo, de volver a encontrar el amor, enfatiza la autora. "Al final de cada capítulo hay testimoniales [porque] a todo el mundo le ha pasado algo así todos hemos vivido una ruptura dura y pura". La serie Cualquier parecido ya está disponible en ViX. ¡Mira arriba la entrevista completa de Camila Sodi con People VIP! Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Camila Sodi revela el origen de su serie Cualquier parecido: "Todos hemos vivido una ruptura dura"

