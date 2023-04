¿Qué ha pasado en Hoy día tras la salida de Adamari López? Estos han sido los pasos iniciales que ha dado del show mañanero de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana el programa Hoy día añadía una hora más a sus contenidos tal y como habían anunciando desde hace días, estando Adamari López todavía en el equipo del mañanero. Este lunes, el espacio abría sin la conductora puertorriqueña y con un sinfín de quejas y críticas de los seguidores, quienes aseguraron que ya nada era lo mismo sin ella. Pero, como dice la canción, el show debe continuar y así lo ha hecho. ¿Qué cambios o pasos ha dado la cadena en apenas tres días desde la salida de su conductora más veterana? Aunque se han venido escuchando nombres como el de Juan Rivera como posibles sustitutos, de momento, la plantilla se ha mostrado igual. Hoy Día Conductores de Hoy Día (Telemundo) se despiden de Adamari | Credit: Hoy Día En sus filas siguen los mismos. Daniel Arenas, Chiky Bombom, Andrea Meza, Frederik Oldenburg y Penélope Menchaca. Ellos han sido los únicos, sin ninguna adherencia más, quienes han animado el show de Telemundo. Y lo han hecho dando cobertura a las temáticas de la cadena, como La casa de los famosos o la boda de Alix Aspe este fin de semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con motivo del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la mesa de debate ha estado centrada en esta trágica noticia. Pero también ha habido lugar para el humor y la picardía que llegaba, en uno de los momentos, de la mano del novio de Carmen Villalobos, quien comentaba con sus compañeros cómo había surgido ese sensual baile con la actriz que colgaron en las redes. En términos de consejos de salud y alimentación, Guillermo Rodríguez ha vuelto a ser el encargado de dar las pautas para tener una dieta equilibrada y, por tanto, una vida saludable. En la cocina, Javier Alonso Seañez, quien ha seguido compartiendo sus recetas premium. Hasta el momento, todo sigue igual y el equipo no sufrido más cambios ni añadiduras. Y, aunque la ausencia de Adamari se hace notar, el programa ha mantenido la alegría, el sentido del humor y el entretenimiento en su máximo esplendor para seguir dándolo todo a su audiencia de tantos años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué ha pasado en Hoy día tras la salida de Adamari López?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.