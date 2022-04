¡Cambios en hoy Día! ¿Quién sale y quién entra? El programa matutino de Telemundo experimentará un importante cambio en su equipo de conductores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Conductores del programa hoy Día | Credit: Instagram hoy Día Con Arantxa Loizaga, Nicole Suárez y Nacho Lozano como presentadores de noticias y Adamari López y Stephanie Himonidis en la parte de entretenimiento, Telemundo iniciaba en febrero del año pasado una nueva era en su programación diurna con el estreno del matutino hoy Día, que nacía con una clara vocación: la de informar, entretener e inspirar a la comunidad hispana. "Nosotros estamos respondiendo a esta demanda de nuestra comunidad por querer empezar con noticias, más allá de los titulares, ahondar en la información que va a impactar sus vidas diarias", compartía justo antes del estreno Loizaga en entrevista con People en Español. El programa, que cumplió hace dos meses su primer año de vida al aire, mantenía hasta ahora a todos sus conductores originales, pero eso muy pronto será cosa del pasado. Telemundo anunció este martes que una de sus presentadoras dejará de ejercer sus funciones habituales en el programa para comenzar a ejercer un nuevo cargo dentro de la cadena. ¿Quién sale de hoy Día? Se trata de la periodista mexicana Arantxa Loizaga, quien tras desempeñarse como presentadora de noticias de hoy Día ahora pasará a conducir 'Noticias en la Noche', el noticiero de última hora de la cadena que se transmite durante la semana a las 11:35 p. m., hora del Este. Arantza Loizaga Arantza Loizaga | Credit: TELEMUNDO Ser parte de la familia de hoy Día ha sido un gran reto profesional, pero a nivel personal la verdad me ha llenado de muchísimo amor, de muchísimo cariño y, sobre todo, muchísimo agradecimiento también porque he aprendido muchísimas cosas de todos y cada uno de ustedes. Yo creo que nosotros como seres humanos somos un cúmulo de experiencias y yo obviamente los llevo en mi corazón. — Arantxa Loizaga ¿Quién se integra a hoy Día? Al equipo de presentadores de noticias de hoy Día se une la periodista Rebeka Smyth, quien desde su incorporación en 2015 a Noticias Telemundo ha desempeñado numerosas funciones, entre ellas la conducción durante algunos meses de la revista de noticias Al rojo vivo. Rebeka Smyth Rebeka Smyth | Credit: TELEMUNDO Yo desde chiquita siempre quise ser periodista para poder ser una ventana para todas las personas que no tienen esa ventana, entonces hoy poder estar aquí y poder ser esa ventana y que Telemundo me use a mí para ser esa ventana me enorgullece y me llena de emoción. — Rebeka Smyth Recientemente, Smyth dirigió el segmento Sin filtro, que ofrece entrevistas en profundidad con personalidades y protagonistas de actualidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Arantxa y Rebeka son periodistas enormemente talentosas con un compromiso inquebrantable con la excelencia periodística y décadas de experiencia cubriendo los temas más importantes que afectan a la comunidad hispana", dijo Patsy Loris, vicepresidenta ejecutiva de Noticias Telemundo. "Sus nuevos roles se basan en nuestro compromiso de brindarles a los latinos noticias impactantes, objetivas y rigurosamente reportadas".

