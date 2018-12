Despiden a Paco Fuentes de El gordo y la flaca

El exitoso programa de espectáculos de la cadena que presentan Lili Estefan y Raúl de Molina acaba despidió a uno de sus reporteros estrellas: Paco Fuentes, quien se hizo muy popular el año pasado luego de ser golpeado por el actor mexicano Eduardo Yáñez después de una intensa discusión durante la alfombra roja de un evento.

“Hoy no solo dejo mi casa, dejo mi hogar Univision. Me voy con un gran dolor pero con la frente en alto sabiendo que hice las cosas con todo el amor y profesionalmente posible para todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, leernos y escucharnos día a día”, expresó el reportero en Instagram.

“No me queda más que agradecer a Dios y los que me permitieron formar parte de esta espectacular sesión de vida. Espero que pronto se me abra otra puerta tan grande como la de El gordo y la flaca para seguir cerca de ti”, concluyó esperanzado su mensaje.

“¡Qué pena que El gordo y la flaca te deje ir porque la neta eres un buen reportero!” o “te vamos a extrañar mucho pero recuerda que los tiempos de Dios son perfectos”, fueron algunos de los incontables mensajes de apoyo que recibió el reportero en redes.

La salida de Paco Fuentes de uno de los programas de espectáculos más vistos de la televisión de habla hispana coincide con la crítica situación económica que atraviesa Univision en estos momentos y que está obligando a la cadena a llevar una ola de despedidos sin precedentes.

“Nos esperan días difíciles mientras la compañía se ajusta”, advertía el nuevo ejecutivo de Univision, Vincent Sadusky, a través de un memorando que envió a los empleados de la cadena.

“Hoy estamos anunciando un plan concebido para rejuvenecer y revitalizar a nuestra compañía con renovada dedicación a nuestra misión principal del servicio a la comunidad hispana en Estados Unidos. Esto no quiere decir que no se avecinan recortes. De hecho, en días próximos habrá algunos recortes por toda la compañía, y desafortunadamente, algunos de nuestros amigos y dedicados colegas dejará de ocupar cargos en UCI. Aunque es difícil perder a empleados valiosos, quiero asegurarles que nuestro objetivo aquí no es simplemente reducir recursos en toda la compañía, sino más bien, reasignar recursos para aumentar nuestra solidez donde es necesaria”, informaba entonces el ejecutivo.