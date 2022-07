Cae la audiencia de La casa de los famosos sin Niurka Aunque siguen siendo buenos datos, el reality show de Telemundo ha experimentado una notable disminución de audiencia tras la última y polémica intervención de la vedette cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka | Credit: Mezcalent Niurka Marcos, o la mujer escándalo como también la llaman muchos, es sinónimo de rating. La participación de la polémica vedette cubana en La casa de los famosos (Telemundo) no solo incendió los ánimos de la casa, también la audiencia del programa. Su polémica expulsión la semana pasada llevó al reality show a registrar su dato de audiencia más alto de la temporada al promediar cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Una cifra que se repitió este lunes con su controversial regreso al plató. 1,456,000 televidentes (P2+) sintonizaron esa noche Telemundo para ver en acción a Niurka y su tenso enfrentamiento con los conductores del show, Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Pero así como se dejó sentir con fuerza a su paso, el huracán Niurka también se llevó por delante un importante número de televidentes tras desviarse de la travesía del programa. Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: TELEMUNDO El martes, justo el día después de su última y polémica intervención, el reality show experimentó una notable disminución de audiencia de aproximadamente 300 mil televidentes (P2+). De casi 1 millón y medio de televidentes (P2+), el programa pasó a promediar 1,192,000 (P2+), lo que llevó a la cadena hispana a perder el liderazgo en su franja horaria frente a Univision. Niurka Niurka | Credit: Mezcalent El miércoles, la audiencia volvió a bajar hasta situarse en 1,165,000 televidentes (P2+). Aunque siguen siendo datos buenos, no son tan altos como los que estaba registrando el show. ¿Regresará Niurka a las galas? La vedette parece tener las puertas abiertas para regresar a las galas del programa. "Como se lo dijimos, aunque a ella no le gusta, es que esta es su casa como la de los otros 16 famosos. Esta es La casa de los famosos y es su casa y ojalá viniera más seguido porque Niurka es Niurka y Niurka es muy divertida y Niurka dice cosas que solo Niurka sabe decir, entonces yo la verdad estaría muy contenta de recibir aquí a Niurka", declaró su conductora, Jimena Gállego, en una reciente transmisión en vivo en Instagram con la cuenta @artistasfanaticos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka, sin embargo, no parece tener muchas intenciones de volver a pisar el plató. "Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron", llegó a reconocer la vedette tras su expulsión en una conferencia de prensa que hizo en México. Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cae la audiencia de La casa de los famosos sin Niurka

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.