Borja Voces: "Premios Juventud me permite sacar mi parte más gamberra"

Soy un chico bastante sencillo. Me gusta estar con mis amigos, leer los periódicos, ver noticias y programas de entretenimiento que me hagan reír, me gusta también ver series e ir al gimnasio. Creo que soy un chico bastante normal y, sobre todo, lo que sí me considero es una persona agradecida y además es una cosa que trabajo todos los días. Le agradezco muchísimo a la virgen por haberme acompañado en este viaje hasta llegar aquí, agradezco enormemente al público que me demuestra cada día su cariño en las redes sociales. Suena como mucho a cliché o algo que quizá muchos artistas o muchas personas que trabajan en televisión puedan decir, pero yo de verdad lo siento en el alma porque ellos me han ayudado a cumplir mi sueño y eso no se puede olvidar nunca. Al fin y el cabo nosotros, las personas que trabajamos en televisión, sí podemos tener un jefe, pero en el fondo nuestros verdaderos jefes morales es el público. El público te pone y te quita. Realmente soy una persona muy agradecida. Me encanta que la persona me salude por la calle y me paro y me preocupo por escucharles y por estar con ellos.