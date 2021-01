Close

Blue Demon se convertirá en un héroe infantil de Disney La compañía del ratón producirá una serie protagonizada por el luchador mexicano y Scarlett Estévez, Ultra Violet & Blue Demon. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de meses de misterio sobre un nuevo y ambicioso proyecto, el luchador mexicano Blue Demon Jr. finalmente puede confirmar que se une a la familia Disney. Lo que había empezado simplemente como un piloto, recibió la luz verde por parte de la multinacional del entretenimiento para que se convierta en una serie de superhéroes con el título de Ultra Violet & Blue Demon. "No puedo estar más feliz de finalmente anunciar Ultra Violet and Blue Demon", escribió el mexicano en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie contará la historia de una moderna familia mexicoamericana que busca continuar su legado de enmascarados bajo la dirección de Demon como uno de los personajes principales. "Blue Demon Jr. es un ícono cultural mexicano y esperamos presentarlo – y la mitología de luchadores – a nuestros televidentes", comento el vicepresidente de desarrollo de Disney, Rafael García, a la web Deadline. La joven Scarlett Estévez, será la responsable de darle vida a Violet y convertirse en la superheroína que continúe el legado familiar de luchadores. "Con Violet y su familia, tenemos la oportunidad de presentar una familia mexicoamericana auténtica, en una serie que combina humor y aventura de una manera única para [la generación] Latinx", agregó García. Image zoom Credit: Disney/Mitch Haaseth Estévez no podía estar más emocionada de convertirse en la nueva heroína de la televisión infantil. "Muy emocionada de finalmente compartir [la noticia]. Este es un papel de ensueño, y poder realizarlo junto a Blue Demon y el resto de este fantástico elenco, es todo un regalo. Muy orgullosa de esta historia que muestra a un personaje latino ¡como heroína! No puedo esperar a que conozcan a Ultra Violet y que vean la magia en la que hemos estado trabajando", escribió la actriz en sus redes sociales. Además de encarnar su propio personaje, Demon será también coproductor ejecutivo de la serie.

