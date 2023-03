¡Otro escándalo sacude a Big Brother! Arrestan al ganador de la versión Argentina Marcelo Corazza fue detenido com parte de un operativo para atrapar a una supuesta red que prostituía a menores de edad. Su arresto se produce tras la enorme polémica de Big Brother Brazil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcelo Corazza Marcelo Corazza | Credit: Instagram/Marcelo Corazza El escándalo tras lo sucedido con Dania Ramírez, la influencer mexicana y concursante de La casa de los famosos (Telemundo) durante su estadía en Big Brother Brasil le ha dado la vuelta al mundo. El comportamiento inapropiado de dos de sus participantes terminó en su correspondiente expulsión del show y ahora el caso ha pasado a manos de la Policía Civil de Río de Janeiro. Mientras eso ocurre, en Argentina ha explotado otro escándalo relacionado con dicha franquicia televisiva por el arresto por corrupción de menores de Marcelo Corazza, ganador de dicho programa en la nación albiceleste. Este lunes fuentes locales informaron que Corazza había sido detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El arresto se produjo como parte de un parte de un operativo realizado en cinco puntos y en el cual también resultaron detenidas otras tres personas. El caso está conectado a una red que se dedicaba a la corrupción de menores y que según se afirman insertaba a las víctimas —en su mayoría del sexo masculino— en la prostitución. Dicha red llevaría "más de 20 años" realizando sus actividades ilegales , tanto en el norte del país, como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires". Se esperaba que este martes el juez Javier Sánchez Sarmiento hiciera la indagación en contra de los arrestados en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, según informa hoy el diario local La Nación. La noticia del arresto de Marcelo Corazza ha causado conmoción en la capital argentina: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha fuente Corazza, quien actualmente se desempeña como productor de televisión, solo alcanzó a decir: "Soy inocente" a los integrantes de la prensa que presenciaron su ingreso al tribunal escoltado por elementos del Servicio Penitenciario. Al red delictiva habría quedado al descubierto cuando dos de las víctimas no identificadas, actualmente en edad adulta, revelaran el calvario que habrían sufrido a manos de los supuestos delincuentes cuando tenían 11 y 14 años, respectivamente. Las cabecillas de la organización han sido identificadas como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti. Corazza está ligado ala investigación porque su nombre aparece en la denuncia por hechos que aparentemente habrían ocurrido en el 2001, después de su victoria en el reality. Con 29 años, el antiguo profesor de educación física y rugby, participó en la primera emisión de dicho show tras la salida de otro concursante y al final de dicha temporada resultó vencedor.

