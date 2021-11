Bibi Gaytán regresa a la televisión Con un papel estelar, Bibi Gaytán estará de nueva cuenta en la pantalla chica ¿cuál es el proyecto que la convenció? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La última aparición de Bibi Gaytán en televisión fue el pasado 2020, cuando tuvo una aparición especial en el programa Pequeños gigantes. Ahora, la exintegrante de Timbiriche, quien hace unos días estuvo en el ojo del huracán por supuesto arreglo estético, regresa la televisión como protagonista de una nueva versión de un clásico de la comedia mexicana, donde, además, debutará en este género, según reveló el encargado de esta emisión, Juan Osorio. "Bibi está ya casi adentro, vamos a hacer La criada, que ahora se llama Despacito muy despacito, es la serie de La criada bien criada y va a ser la protagonista. La verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto", reveló Osorio a los medios de comunicación. "Creo que va a ser un proyecto muy bonito". El productor también mostró su entusiasmo de colaborar con Eduardo Capetillo, esposo de la actriz, quien si bien no trabajará en el proyecto, se encargó de las negociaciones y la apoyó en todo momento. Incluso, descartó que el cantante fuera una persona de difícil trato. "Estoy encantado de haber hecho una gran química con su marido [Eduardo Capetillo] es un hombre muy inteligente y que la cuida mucho, y que participa", mencionó. "Voy a hablar de lo que me senté a hablar con él. El señor Capetillo es una gente muy respetuosa. Leyó el guión, escuchó la propuesta", advirtió. "Lo único que puedo decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo; orientó a Bibi, decía 'no, por ahí no', 'esto'. Entonces, tengo un gran aliado con el señor Capetillo". Bibi Gaytan Credit: Instagram/Bibi Gaytan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Osorio estuvo de acuerdo que Eduardo Capetillo estuviera al pendiente de Bibi Gaytán porque considera que "lo que es tuyo hay que cuidarlo" y dejó claro que todo marcha "muy bien". La criada bien criada fue un programa muy famoso en la televisión mexicana durante los años 70 y estuvo protagonizado por María Victoria. Despacito muy despacito será un unitario que presentará un capítulo cada semana.

