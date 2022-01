EXCLUSIVA: Bernardo Flores habla de Express, la nueva serie de suspenso sobre los secuestros El galán mexicano Bernardo Flores, quien también interpreta a uno de los protagonistas juveniles de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, compartió sus secretos para mantener semejante cuerpazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La recién estrenada serie española de televisión Express, que retrata la tragedia de los secuestros en el mundo está en boca de todos. Por eso conversamos con uno de sus protagonistas, Bernardo Flores, quien conversó sobre la producción y por qué deberías verla en Pantaya. El galán de 25 años, también uno de los protagonistas juveniles de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, expresó en una entrevista en People VIP lo feliz y orgulloso que se siente de ser parte de esta producción, cuyo segundo capítulo se estrena este domingo 16 de enero. "No se la pueden perder, la voy a definir en cinco palabras es: velocidad, suspenso, acción, thriller y mucho realismo", aseguró. Flores también habló de sus inicios, de cómo viajó a Ciudad de México en busca de un sueño: ser actor. Además, compartió algunos de sus secretos para mantenerse en forma y saludable. ¡Mira la entrevista completa colgada en el video de arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

