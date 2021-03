Bárbara Bermudo: "En ese momento me molesté y vi culpable a todo el mundo" La reconocida periodista concedió recientemente una entrevista al programa Al rojo vivo (Telemundo) en la que se sinceró como nunca sobre su salida de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A cuatro años de su sorpresiva salida de Univision, Bárbara Bermudo abrió su corazón en una reciente entrevista con Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo (Telemundo) en la que la periodista se sinceró como nunca sobre el fin de esta importante etapa en su carrera. "Dios tiene siempre grandes propósitos, [pero] no los vemos en ese momento, yo no lo vi en ese momento porque me dio rabia, me dio un poco de tristeza, de frustración. Y la conexión con la audiencia sobre todo porque de repente fue un cambio muy abrupto para ellos y nunca se habló de la verdadera razón, pero eso ya quedó en el pasado, perdoné a las personas y sigo adelante con mi vida", declaró la conductora de origen cubano. Bermudo, que tiene más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, reconoció por primera vez ante las cámaras de televisión que llegó a adoptar una actitud muy drástica cuando sucedió lo de su despido, hasta el punto de no querer hablar a sus excompañeros. "Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo", admitió. "Fue una reacción humana y poco a poco cuando fui entendiendo y viendo cómo mi vida iba evolucionando me di cuenta [de que] por qué me voy a desaparecer así de la vida de tantas personas si ellos no tienen la culpa. Hoy día hablo con muchas excolegas, son mis amigas, fueron las que se quedaron ahí a pesar de que yo les colgaba el teléfono […]". Bárbara Bermudo Image zoom Bárbara Bermudo | Credit: Mezcalent Hoy, pasados los años, Bermudo ve lo sucedido desde otra perspectiva muy diferente. "A veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien y es el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer, estar presente en sus vidas y más en este tiempo tan complicado de crianza", aseguró quien fuera durante muchos años el rostro principal de Primer impacto. Además de poder estar más presente en las vidas de sus hijas, la periodista reconoció que su salida de Univision le permitió emprender nuevos proyectos en el ámbito profesional que, aunque no está relacionados con la televisión, "me han dado muchas satisfacciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He podido conformar tres empresas donde no está implícito mi nombre ni mi imagen pero ha sido de gran bendición para mi familia y para mí", aseveró . "La gente piensa que saliste de la televisión y se acabó tu mundo, no, todo lo contrario, hemos podido reinventarnos". ¿Pero será que extraña la televisión? "Sí la extraño, pero lo más importante que es la conexión con la audiencia está ahí en las redes sociales", respondió. "No me cambio por nadie en estos momentos. Soy la mujer más feliz del mundo, sobre todo porque tengo a mi esposo de regreso en casa. Vivimos unos días espantosos que no se los deseo a nadie y creo que es una oportunidad de vida que Dios nos ha dado para reflexionar, así que creo que es una lección muy bien aprendida […]".

