"Si me pongo a hablar no es que voy a entrar en problemas, pero no creo que valga la pena. Mucha gente sí se preguntó el porqué de mi salida tan abrupta de Univision. Quizás lo cuente en un libro, quizás lo hagamos en otro pódcast porque tengo que tener mucho cuidado. Pero no fue como la gente lo escuchó", reconoció. "Tengo mi versión, pero esa parte yo la pude sanar. Yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univision, que ya no están afortunadamente. Lo voy a decir claro ya que el pódcast se presta para eso. Pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, a saber perdonar, a saber que uno viene a la vida a sufrir en muchas ocasiones porque con el sufrimiento uno encuentra su propósito. Y fue difícil, pero después me di cuenta de que Dios tenía mejores cosas para mí, de que mis hijas me necesitaban...".