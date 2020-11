Close

Aylín Mujica se convierte en la nueva conductora de Suelta la sopa Ser actriz y convertirse en periodista es un gran reto para Aylín Mujica; sin embargo, está dispuesta a correr en riesgo al ingresar como presentadora permanente de Suelta la sopa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante un tiempo, Aylín Mujica estuvo de conductora invitada de la famosa emisión norteamericana de espectáculos Suelta la sopa; ahora, la actriz regresa a este programa como parte del equipo de presentadores permanentes, lo cual “me encanta” porque es una oportunidad que le permite estar más cerca de su hija, de quien “me estaba perdiendo muchas cosas” y a la vez “es un reto” el estar del lado del periodismo. RELACIONADO: ¿Aylín Mujica y Angélica Rivera son enemigas? Image zoom Credit: Instagram/Aylín Mujica “[Me siento bien de] salir de mi zona de confort, porque estar como conductora en una panel es algo diferente”, mencionó Mujica a People en Español. “Ahora sí es estar del otro lado. Antes yo era la entrevistada, me buscaban los paparazzis y ahora como actriz y conductora, pues estoy de este lado hablando de lo que está sucediendo en el espectáculo”. La intérprete de Oriana Jasso Murillo en la telenovela Como tú no hay dos, ha descubierto que formar parte de un programa de esta naturaleza no es tan sencillo. Sin embargo, piensa aprovechar su experiencia como celebridad para ofrecer al público los datos de la forma más confiable posible. Image zoom Credit: Mezcalent.com “Tengo esa responsabilidad de buscar información, de buscar las cosas como son. En este programa vamos a decir las cosas como son con pruebas, con investigación. Me paso investigando, desde las siete de la mañana que me despierto empiezo a preparar mis notas”, relató. “Mi aportación va a ser hablar siempre con la verdad. Hablar mi punto de vista, obviamente, y buscar a mis colegas, a todas las celebridades que conozco para que si se inventa un chisme, nosotros en Suelta la sopa se aclare la verdad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aylín Mujica reconoce que “a todos nos gusta el chisme; nos gusta saber qué está haciendo nuestra cantante favorita o nuestro actor”. Sin embargo, considera fundamental exponer los hechos de manera fidedigna y opinar “como actriz porque he estado ahí” y también como simple espectador. Este lunes inicia en esta nueva aventura. “No es mi intención destruirle la vida a nadie, ni acabar con nadie, ni burlarme de nadie, para nada. La gente que me conoce sabe que soy una persona bastante positiva y trato de buscar, y sacar siempre lo más positivo”, advirtió. “Voy a decir las cosas que pienso y las cosas que como público veo. [Porque] por supuesto, que sé ponerme del lado del público".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Aylín Mujica se convierte en la nueva conductora de Suelta la sopa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.