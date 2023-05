Aylín Mujica ocupa, por ahora, el lugar de Alix Aspe en La mesa caliente: "Me siento muy bien" "Myrka, Gigi y Verónica son divinas, me siento superagusto", aseveró la actriz cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Aylín Mujica; Conductoras de La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures; Alexander Tamargo/Getty Images "Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo". Así anunciaba Alix Aspe la semana pasada su inesperada salida de La mesa caliente (Telemundo), programa que copresentaba desde marzo del año pasado junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos. La cadena de habla hispana no ha confirmado aún quién sustituirá a la joven presentadora mexicana en el show de entretenimiento que transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, pero, por el momento, su lugar está siendo ocupado por la actriz cubana Aylín Mujica. "Me siento muy bien, me encanta", comentó en un reciente directo en Instagram la exhabitante de La casa de los famosos sobre su experiencia como presentadora en La mesa caliente. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: Instagram Aylín Mujica "Myrka, Gigi y Verónica son divinas, me siento superagusto, me tratan superbien", agregó. La mesa caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Reacciones del público La presencia de Aylín en el programa ha generado reacciones muy positivas a través de las redes sociales y son muchos los que piden que se quede en el show como conductora fija. "Me encanta ver a Aylín conduciendo La mesa caliente, ojalá se quedara definitivamente", "Aylín hace muy buen equipo, balancea las opiniones muy bien y de acuerdo a lo que es el concepto del programa" o "Me fascina ver a Aylín en el show", son algunos de los comentarios que han invadido en los últimos días las publicaciones del perfil de Instagram de La mesa caliente. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: Instagram Aylín Mujica ¿Se quedará en La mesa caliente? Aunque muchos desean seguir viéndola en el programa, lo cierto es que de momento lo único seguro es que la actriz volverá a estar toda esta semana conduciendo nuevamente el show. "Voy a estar toda la semana", avanzó desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus próximos planes profesionales Aylín no descarta la idea de volver a participar en un reality show. "Yo creo que sí, yo no lo pasé mal, me la pasé bien y volvería a vivirlo", aseguró. Pero de momento no hay planes para ello. "Mañana tengo una reunión con mi mánager y vamos a platicar de todo lo que viene", dijo. "Vienen cosas muy padres", expresó sin ahondar en los detalles.

