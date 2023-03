Aylín Mujica denuncia públicamente lo que está sucediendo alrededor de La casa de los famosos La exhabitante del exitoso reality show de Telemundo aprovechó que estuvo de invitada este jueves en La mesa caliente (Telemundo) para hablar de lo que está sucediendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Aylín Mujica, exconcursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Mezcalent A punto de cumplirse dos semanas de su salida de La casa de los famosos (Telemundo), Aylín Mujica estuvo este jueves de visita en el programa La mesa caliente (Telemundo). Además de hablar de su experiencia en el exitoso reality show de Telemundo, la actriz cubana, quien cuenta con 1 millón y medio de seguidores en Instagram, aprovechó las cámaras del show que conducen Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe para hacer una importante denuncia pública sobre lo que está sucediendo alrededor del programa. "Me da muchísima tristeza este tema para ser sincera", reconoció la inolvidable villana de exitosas telenovelas de Telemundo como Marina, Corazón valiente y Los miserables. "Yo creo que es muy válido que tú armes equipos y que apoyes positivamente a la persona que tú quieres que llegue a la final, pero es muy triste lo que está sucediendo a nivel social, a nivel como personas". "¿Qué está pasando?", quiso saber Myrka. Aylín Mujica Aylín Mujica, exconcursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Aylín Mujica La actriz, quien forma parte del elenco del thriller de Telemundo Juego de mentiras, que se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m, hora del Este, denunció que hay "un bullying cibernético muy fuerte" entre los diferentes teams de los concursantes a través de las redes sociales, "hasta el punto de decir cosas donde personas han sido afectadas emocionalmente". "¿Contra ti?", le preguntó Verónica. Aylín Mujica Aylín Mujica, exconcursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Aylín Mujica "No, no quisiera señalar a una persona porque es un tema muy delicado, pero hay personas que están causando problemas de ansiedad, de nerviosismo", aseveró. Aylín puso como ejemplo el caso de la exconcursante de La casa de los famosos Nicole Chávez, quien estaría siendo duramente atacada por teams de algunos concursantes. "Nicky la está pasando muy mal porque le dicen vamos contra ella, también están atacando a Madison…", detalló la actriz, quien tiene tres hijos de tres matrimonios diferentes. Nicole Chávez Nicole Chávez, exconcursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "Contra mí no tanto porque bueno ya lograron lo que querían, ya me sacaron porque yo creo que ellos se unieron y lo hicieron muy bien y es válido, ellos también están jugando afuera y están apoyando a un habitante de la casa, pero ya el meterse con la vida de alguien…", dijo. El Team Dania en el punto de mira En los últimos días, han circulado en las redes sociales diferentes videos y mensajes donde se realizan señalamientos sobre supuestas 'campañas de desprestigio' por parte del Tema Dania fans y familia contra otros participantes y exparticipantes de La casa de los famosos. El Team Dania envió este jueves un comunicado, que fue difundido por el hermano de la influencer mexicana a través de sus historias de Instagram, en el que se niegan tales acusaciones. Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quienes formamos parte del Team Dania rechazamos categóricamente todo tipo de difamación, en la cual sacan de contexto los comentarios realizados por integrantes del grupo (Telegram), tomando en cuenta que el grupo tiene + 14,000 miembros y es imposible controlar lo que algunas personas expresan, como también lo es saber quienes de los que entran van simplemente a tomar capturas de conversaciones y difundirlas creando confusión", dejaron claro. Dania Méndez Credit: Instagram Desde el Team Dania reconocieron que "dichas publicaciones han generado discursos de odio en contra de nuestra participante, quien ha sido acosada dentro de la casa, recibiendo mensajes con información falsa". "Rechazamos enérgicamente todo ataque injustificado e invitamos a reflexionar a las personas que quieren perjudicar a Dania, sobre sus actitudes y el daño que hacen. La manipulación de los hechos, las afirmaciones y la información descontextualizada es propia de personas inescrupulosas y le hacen un gran daño al show. Tanto los habitantes como el público de La casa de los famosos merece personas serias y responsables".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aylín Mujica denuncia públicamente lo que está sucediendo alrededor de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.