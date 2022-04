¿Cómo le fue en audiencia al regreso de Ana Patricia a Enamorándonos? El popular programa de UniMas experimentó este lunes un cambio en su conducción tras el adiós de Karina Banda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Karina Banda; Ana Patricia | Credit: Instagram (x2) "Estoy feliz, estoy contenta, esta es mi familia, este es mi hogar", expresaba una emocionada Ana Patricia nada más volver a pisar este lunes el estudio de Enamorándonos (UniMas). La carismática conductora mexicana volvió a tomar esta semana las riendas de la conducción del popular programa de la cadena UniMas tras la salida de Karina Banda. Un cambio que provocó gran revuelo en las redes sociales y generó cierto descontento entre algunos televidentes del show, quienes ya se habían acostumbrado a ver en pantalla a la esposa de Carlos Ponce. Tanto es así que hubo algunos fanáticos del programa incluso que, muy desilusionados por lo sucedido, amenazaron con dejar de ver el show hasta que no regrese Karina. Pero, ¿cómo reaccionó la audiencia del programa ante este cambio de conductoras? Ana Patricia Ana Patricia en Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia El regreso de Ana Patricia a Enamorándonos promedió este lunes 4 de abril por la pantalla de UniMas 688 mil televidentes (P2+) y 223 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, unas cifras que no se alejan demasiado de las que registró el show la semana pasada, cuando Karina aún llevaba las riendas de la conducción del programa junto con Rafael Araneda. Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia El viernes 1 de abril, que fue la última emisión que condujo Karina y en la que se anunció el regreso de Ana Patricia, el programa registró 617 mil televidentes (P2+). El jueves 31 de marzo, en cambio, el show subió hasta los 763 mil televidentes coincidiendo con el anuncio del nuevo programa de la franquicia Enamorándonos que conducirá Karina. Karina Banda Karina Banda en su último día en Enamorándonos | Credit: Instagram Karina Banda Última semana de Karina en Enamorándonos Lunes, 28 de marzo: 704 mil Martes, 29 de marzo: 716 mil Miércoles, 30 de marzo: 685 mil Jueves, 31 de marzo: 763 mil Viernes, 1 de abril: 617 mil Ana Patricia Ana Patricia y Karina Banda en Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Regreso de Ana Patricia a Enamorándonos Lunes, 4 de abril: 688 mil Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

