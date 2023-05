Así será la celebración del 25ª aniversario de El gordo y la flaca El programa de Univision que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina cumplirá el próximo 21 de septiembre 25 años al aire ¡y lo celebrará a lo grande desde ya! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca (Univision) | Credit: UNIVISION/ Luis Cano El gordo y la flaca, uno de los programas más longevos y exitosos de la televisión hispana, cumplirá el próximo 21 de septiembre 25 años al aire. El show que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina se prepara desde ya para celebrar a lo grande este aniversario tan especial. Las celebraciones comenzaron oficialmente este lunes 1 de mayo con el lanzamiento de una campaña de aniversario cuyo tema musical fue creado por el compositor y productor musical Emilio Estefan, tío de Lili. "Gracias por crear este tema para celebrar nuestro 25 aniversario", le agradeció públicamente la presentadora cubana. "Yo te llamé un día a las 4 de la tarde para que nos ayudaras con el tema de los 25 años, a las 11 de la noche ya tú tenías esto con música, letra". Lili no puede sentirse más bendecida de poder celebrar 25 años junto al incondicional público que lleva sintonizando Univision desde hace más de dos décadas para verlos cada tarde". "Agradecida con cada uno de ustedes que me han dado tanto", escribió desde su cuenta de Instagram, donde puede presumir de contar con casi 4 millones de seguidores. Clarissa Molina, quien desde hace más de un lustro forma parte del equipo de conductores del programa, reconoció que "casi 7 años atrás jamás soñé con ser parte de la historia del show de entretenimiento más visto de la televisión hispana". Y ahora está celebrando sus 25 años. Invitados especiales Los festejos de aniversario continuarán hasta fin de año y combinarán la nostalgia con el entretenimiento. Durante los próximos meses, la audiencia podrá revivir momentos icónicos del programa y disfrutar de la participación especial de estrellas como Alejandra Espinoza, Ana Barbara, Banda MS, Carin León, Chiquis, Christian Nodal, Danilo Carrera, David Bisbal, El Alfa, Erika Buenfil, Grupo Firme, Grupo Frontera, Guaynaa, Lele Pons, Los Recoditos, Lupillo Rivera, Maluma, Maná, Myke Towers, Ninel Conde, Pepe Aguilar, Ricardo Arjona, Rubén Blades, Sebastián Yatra, Tekashi, Thalía, Tucanes de Tijuana y William Levy, entre otros que serán próximamente anunciados, según reveló Univision a través de un comunicado de prensa. El gordo y la flaca El gordo la flaca (Univision) celebra sus 25 años | Credit: Univision/ Luis Cano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El show también contará con la visita de Enrique Iglesias, quien fue el primer invitado en la historia de El gordo y la flaca en 1998. Visitarán a los fans Pero esto no es todo. Como parte de la celebración, El gordo y la flaca estará viajando para festejar con su audiencia en diferentes ciudades de los EE.UU., entre ellas: Nueva York el 15 y 16 de mayo, Los Ángeles, y Houston. También visitarán a sus fans en Puerto Rico y República Dominicana rumbo al gran día. ¿Te lo vas a perder?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así será la celebración del 25ª aniversario de El gordo y la flaca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.