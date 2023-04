"Te vamos a extrañar": Así se despidió Hoy Día de Adamari López, "uno de los pilares" del programa El show dedicó este viernes sus últimos minutos a celebrar la trayectoria de la conductora puertorriqueña tras anunciarse su salida de Telemundo. "Ada, te queremos mucho, te vamos a extrañar, todo pasa por algo y para algo", expresó Daniel Arenas. "Se portó de maravilla con nosotros", aseguró Penélope Menchaca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Hoy Día (Telemundo) se despide de Adamari López | Credit: Mezcalent; Hoy Día A través de una emotiva grabación en video, Adamari López anunció este viernes en su programa Hoy Día su salida de Telemundo. "Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina". Aunque la carismática conductora puertorriqueña no estuvo presente físicamente en el plató, sus compañeros quisieron hacerle un pequeño homenaje a modo de agradecimiento. "Ha llegado el momento que hemos estado esperando porque hemos estado hablando durante todo el programa. Esta mañana celebramos la trayectoria de uno de los pilares de Hoy Día, nuestra compañera y amiga Adamari López, quien por más de 10 años ha estado compartiendo con todos nosotros y hoy día es momento de agradecerle", anunció Penélope Menchaca. Adamari López Credit: Hoy Día Acto seguido, se emitió un emotivo video en el que se recogieron algunos de los muchos e inolvidables momentos vividos por Adamari durante los más de 10 años que estuvo conduciendo el show. "El equipo técnico y de producción y este servidor que compartió contigo 8 años te mandamos un beso enorme y agradecemos todos los momentos que compartiste con nosotros. Te queremos Ada", expresó Frederik Oldenburg al finalizar el video. Hoy Día Conductores de Hoy Día (Telemundo) se despiden de Adamari | Credit: Hoy Día "Besos gigantescos y agradecimiento de verdad porque fue una compañera maravillosa en el poco tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí con ella", continuó Menchaca. "Y siempre tendremos eso en nuestro corazón, que se portó de maravilla con nosotros, nos echó para adelante, nos ayudó, nos puso todas las pilas que se necesitaban para comenzar esta nueva aventura juntos". "Yo solo puedo recordar durante estos últimos 3 años lo linda que Ada siempre ha sido conmigo, y tal como es en persona es en pantalla, una mujer auténtica, alegre y que siempre está compartiendo la alegría con nosotros", señaló Nicole Suárez. Adamari López Conductores de Hoy Día (Telemundo) se despiden de Adamari | Credit: Hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel Arenas, por su parte, comentó: "Ada, te queremos mucho, te vamos a extrañar. Todo pasa por algo y para algo. Gracias por tu generosidad".

