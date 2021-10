Así se baila acorta distancias con Nuestra Belleza Latina en su segundo duelo La competencia de baile de Telemundo experimentó una notable subida de audiencia respecto a la semana anterior, mientras que el reality show de Univision perdió televidentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López (Así se baila); Alejandra Espinoza (Nuestra belleza latina) | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Jason Koerner/Getty Images for Univision En competencia directa con Así se baila (Telemundo), el pasado domingo 26 de octubre aterrizó en el prime time dominical de la televisión hispana la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision). El primer duelo por la audiencia entre ambos espacios televisivos se saldó con la victoria clara del reality show que conduce Alejandra Espinoza, que promedió en su estreno 1,373,000 televidentes (P2+) y 518 mil adultos 18-49 años frente a los 793 mil televidentes (P2+) y 242 mil adultos 18-49 que siguieron la competencia de baile. Este domingo 3 de octubre, ambos programas de televisión volvieron a medir fuerzas en el prime time dominical con resultados muy diferentes respecto al primer duelo. Aunque NBL mantuvo un domingo más su liderazgo, el reality show que tiene como jueces a Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones experimentó una notable disminución de audiencia en su segundo programa, lo que llevó a la competencia de baile de Telemundo en la que participa la carismática conductora puertorriqueña Adamari López como jueza a acortar distancias con el veterano programa de Univision. Nuestra Belleza Latina Nuestra Belleza Latina | Credit: UNIVISION En una gala en la que fueron entregadas 9 de las 10 llaves que dan acceso a la mansión de la belleza más famosa de la televisión hispana, NBL congregó frente a la pantalla de Univision a 1,073,000 televidentes (P2+) y 437 mil adultos 18-49 años, según Nielsen NPM. La competencia de baile de Telemundo registró, por su parte, una ligera subida de audiencia respecto a su anterior gala que hizo que superara el millón de televidentes (P2+). Domingo, 3 de octubre 1.Nuestra belleza latina: 1,073,000 (P2+) 2.Así se baila: 1,003,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La diferencia entre ambos shows fue en esta ocasión de apenas 70 mil televidentes. Así se baila Así se baila | Credit: TELEMUNDO Una situación muy diferente a la que se vivió la anterior semana, donde la diferencia entre ambos programas fue de algo más de medio millón de televidentes (P2+). Domingo, 26 de septiembre 1.Nuestra belleza latina: 1,373,000 (P2+) 2.Así se baila: 793 mil (P2+)

