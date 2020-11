Close

Así reaccionó Adamari López con el anuncio del nuevo chef en su programa Un nuevo día La conductora, gran amiga del Chef James fuera de cámaras y con quien congenió de maravilla en el show matinal, se expresó sobre la llegada del nuevo integrante al equipo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida son etapas y hay que saber pasar página, sobre todo en la televisión. Hoy estás, mañana no. Así ocurrió con el Chef James en Un nuevo día, en medio de una ola de despidos él se encontraba en la lista y tuvo que decir adiós al programa que había sido su casa por más de una década. Esta semana el matinal anunciaba la llegada de un nuevo fichaje para la cocina. Los fogones vuelven a encenderse esta vez de la mano del mexicano Alfredo Oropeza, quien viene preparado para dar lo mejor de sí mismo. Aunque todavía no se ha reincorporado, el equipo al completo, incluida Adamari López, le hizo un video de presentación para darle a conocer mejor. La puertorriqueña, íntima amiga del Chef James, tuvo unas palabras para el nuevo integrante de la familia del show. "Lo estamos recibiendo con los brazos abiertos, con muchísimo cariño", arrancó la también actriz después del video de presentación. "Se va a sentir como en su casa", resaltó Adamari, pues el cocinero deja su país natal, su familia y amigos para comenzar esta nueva aventura profesional. Aunque su química tan única con su James del alma era eso, única, toca dar paso a lo que viene. La chaparrita invitó a la audiencia a mandar sus recetas para poner al nuevo chef a trabajar y complacerles. Y mientras Telemundo anunciaba esta incorporación, ese mismo día James y otra vieja amiga del programa, Rashel Díaz se reunían en casa de la cubana para preparar un plato muy especial. Todo un milagro sabiendo que la conductora tiene alergia a eso de cocinar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En 10 años esta señora nunca me había freído ni un huevo. Hoy me preparo uno de los desayunos mas increíbles que se puedan imaginar", escribió el Chef James conmovido por este encuentro. Su amiga es embajadora del mes de su foodiescuela, un título que por fin ha obrado el milagro de ponerla manos a la obra. A pesar de la salida de ambos de Un nuevo día la amistad entre ellos y con Adamari sigue igual de fuerte, eso ya no hay plató que lo pueda separar.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así reaccionó Adamari López con el anuncio del nuevo chef en su programa Un nuevo día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.