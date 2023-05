Así luce ahora La casa de los famosos de Telemundo tras los cambios realizados por TelevisaUnivision La casa de los famosos México, la edición mexicana del exitoso reality show que en Telemundo conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, usará la misma casa que en su día habitaron Madison Anderson, Pepe Gámez, Paty Navidad y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos volverá a apoderarse el próximo año del prime time de Telemundo con una nueva temporada, la cuarta. Mientras ese momento llega, la casa más famosa de la televisión hispana abrirá sus puertas a un nuevo grupo de famosos en la edición mexicana del exitoso reality show que se estrenará en México el próximo domingo 4 de junio. El programa de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog que conducirán Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez pondrá a convivir a sus concursantes en la misma casa que se convirtió en su día en el hogar de Madison Anderson, Pepe Gámez, Paty Navidad y compañía. La decoración, sin embargo, no será la misma. TelevisaUnivision ha realizado importantes cambios a la casa para darle un toque distintivo y diferenciarla así de La casa de los famosos de Telemundo. Este miércoles, diferentes periodistas, reporteros e influencers tuvieron la oportunidad de entrar a la casa para conocer de primera mano y antes que nadie sus instalaciones, destapándose así las primeras imágenes del que será durante los próximos meses el hogar de varias celebridades. La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México Credit: Instagram Ocean Rodríguez A menos de dos semanas para su estreno, apenas se han destapado cuatro nombres de la lista de famosos que estarán participando en la edición mexicana de La casa de los famosos. Ellos son: el conductor y actor mexicano Paul Stanley, la conductora cubana Raquel Bigorra, el actor y cantante mexicano Emilio Osorio y la influencer transexual Wendy Guevara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me gusta que hay diversidad, me gusta que hay rangos de edades diferentes, profesiones diferentes, hay actores, hay influencers…", comentó De Erice, quien será uno de los conductores del reality show, en una entrevista para el programa Hoy. "Estoy muy emocionado y muy contento porque sí yo creo que es el proyecto con más expectativa del año y conducir junto a gente tan linda como Gali u Odalys, que también es una gran amiga de muchos años, creo que lo va a hacer mucho más llevadero", dijo.

