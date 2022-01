Entre lágrimas y alegría: ¡así fue la despedida del programa de Suelta la sopa! "Nos reímos, nos peleamos, nos amamos e hicimos historia juntos". Jorge Bernal, su presentador, y sus colaboradores se despidieron de su público en un último show lleno de emoción y bellos recuerdos de sus 8 años en antena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y colorín colorado, Suelta la sopa se ha acabado. Después de 8 años, que se dice pronto, de acompañar a diario a su fiel público, el programa se despidió de él a lo grande y, por qué no decirlo, también con alguna que otra lagrimita. El pasado 31 de diciembre, el show de entretenimiento por excelencia y las noticias sobre los famosos dijo adiós a una etapa que Jorge Bernal, conductor del mismo, aseguró que jamás olvidará. "Más de 2 mil programas e innumerables momentos que jamás olvidaré. Maduramos, crecimos, evolucionamos, nos pusimos un poco de botox y, hoy por hoy, todos somos mejores personas por dentro y por fuera. Nos reímos, nos peleamos, nos amamos e hicimos historia juntos", escribió el presentador cubano en este mensaje en sus redes. Suelta La Sopa Jorge Bernal Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) El pasado mes de octubre se dio a conocer que el programa saldría del aire a finales de año para sorpresa de sus espectadores. Una noticia que cayó como jarra de agua fría a quienes lo seguían cada día para enterarse de los 'chimes' de los famosos y sus aventuras tras las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El día llegó y sus integrantes quisieron despedirse por todo lo alto, con lágrimas pero también como mucha alegría y orgullo por haber pertenecido a un formato tan exitoso. "Es una mezcla de emociones, de alegría por tanto trabajo con tan buenos frutos, pero también de dolor porque cuando a las cosas les va bien a veces no nos esperamos que se acaben, pero también es el mejor momento para empezar un nuevo camino porque estamos saliendo por la puerta grande", explicó Lucho Borrego en un video al final del programa. Por su parte, a Juan Manuel Cortés, encargado del contenido y mucho de lo que se desarrolla en el espacio, también se le aguaron los ojos en este cierre de ciclo en el que ha vivido tantas cosas a nivel laboral, pero también personal. "Ahora empezaremos nuevas aventuras, lo mejor está por venir y le pido a Dios que me permita tener mucha inspiración divina para elegir el próximo paso en mi carrera", escribió en una de sus publicaciones. El periodista colombiano también hizo un directo en Instagram para agradecer al público tanto amor. Se cierra una puerta, pero se abre otra. Así quisieron terminar este capítulo todos sus protagonistas, con agradecimiento y con la ilusión de que algo bueno se acerca. "Nos vemos a la vuelta de la esquina", concluyó Bernal. ¡Todo lo mejor y gracias por estos años!

