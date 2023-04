Así fue el 'regreso' de Ximena Duque a Telemundo La actriz y empresaria colombiana estuvo este martes en el programa La mesa caliente hablando de su nueva vida lejos de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Ximena Duque fue uno de los rostros más populares de Telemundo con telenovelas como Corazón valiente, La casa de al lado y El rostro de Analía. La actriz y empresaria colombiana, quien llevaba un tiempo alejada de la pantalla de la cadena hispana, volvió a pisar este martes las instalaciones de la compañía estadounidense tras varios años ausente. ¿El motivo? Ximena estuvo como invitada en el programa La mesa caliente (Telemundo) hablando con sus conductoras de su nueva vida como empresaria, esposa y mamá. "A nuestra invitada de hoy la vimos crecer durante más de 15 años en nuestras pantallas de Telemundo hasta convertirse en la protagonista de telenovelas y también una que otra villanilla por ahí. Hoy es madre y empresaria, así que bienvenida a La mesa caliente Ximena Duque", la presentó Verónica Bastos. Ximena Duque Ximena Duque en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Te casaste con un hombre guapísimo, casaza, bebés, de todo, pero además te volviste también empresaria. ¿Cómo surge todo este cambio en tu vida?", comenzó preguntándole la conductora costarricense. "Digamos que me reinventé. Llega un momento en tu vida donde las prioridades cambian, me caso, tengo a mis princesas… De verdad que estoy feliz criando a mis hijos, estoy feliz siendo esposa presente. Yo quería esposo, así que ahí está, hay que cuidarlo, estar con él, hay que dedicarle tiempo", explicó la exitosa empresaria. Ximena Duque Ximena Duque en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Bastos no pudo evitar piropear al esposo de Ximena, quien se encontraba viendo la entrevista desde el plató. "Y qué esposo, mira…", comentó la presentadora de lo más desinhibida. "Tú di lo que quieras, ver y no tocar", dijo entre risas la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Regresa a la televisión? Ximena aseveró que "ama la televisión" y no está cerrada a regresar", "pero ahorita estoy enfocada en hacer dinero". "Oye, ¿cómo estás haciendo dinero?", quiso saber Bastos. "Cuéntanos". "Y hablo de dinero porque también el tener la posibilidad de hacer dinero me da la posibilidad de ayudar a otros, a los más necesitados. Tengo una fundación en Colombia, entonces yo digo que mientras más uno tiene más puedes dar y dar es algo muy bonito y Dios me ha dado esa oportunidad", señaló. "Ahorita acabamos de lanzar nuestra línea de ropa, una tienda online, se llama Empower Fashion, así que desde ayer está disponible ya para comprar".

