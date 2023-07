Así le fue en rating a la final de Top Chef VIP 2, ¿ganó a Univision? La competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos llegó a su fin este lunes frente a las telenovelas de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos; Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo Alana Lliteras se convirtió este lunes en la ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP tras 12 semanas de intensa competencia. Lo hizo con un menú conceptual para el que utilizó técnicas de cocina innovadoras y muy elevadas, demostrando su sello más personal. Su postre, un buñuelo relleno de escamoles, terminó por conquistar el paladar de los jueces. "Más que solamente un premio siento que igual es como una recompensa a todo el esfuerzo de 5 meses que estuvimos cocinando día tras día, altas, bajas, momentos lindos, momentos no tan lindos… Es como que todo el esfuerzo y los sacrificios valieron la pena", expresó este martes la joven conductora mexicana en entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo). Top Chef VIP Finalistas de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO La gran final de la competencia culinaria que conduce la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos promedió durante sus tres horas, de 7 a 10 p. m., hora del Este, 1,088,000 televidentes (P2+) y 361 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO La final de Top Chef VIP midió fuerzas en el prime time de la televisión hispana con las telenovelas de Univision, Eternamente amándonos y El amor invencible, que promediaron en sus respectivas franjas horarias 1,149,000 televidentes (P2+) y 1,140,000 televidentes (P2+). El melodrama que protagonizan Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil fue este lunes el programa más visto en el prime time de la televisión hispana entre televidentes totales (P2+), seguido muy de cerca por la telenovela que estelarizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Top Chef VIP ocupó la tercera posición del ranking. 1.Eternamente amándonos: 1,149,000 televidentes (P2+) 2.El amor invencible: 1,140,000 televidentes (P2+) 3.Top Chef VIP: 1,088,000 televidentes (P2+) 4.Mujer: 1,070,000 televidentes (P2+) 5.Secretos de sangre: 609 mil televidentes (P2+) Entre adultos de 18 a 49 años, la franja de edad más codiciada por los anunciantes, fue, sin embargo, Top Chef VIP la que se alzó con el primer lugar del ranking. Top Chef VIP Finalistas de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO 1.Top Chef VIP: 361 mil adultos 18-49 2.Eternamente amándonos: 351 mil adultos 18-49 3.El amor invencible: 336 mil adultos 18-49 4.Mujer: 322 mil adultos 18-49 5.Secretos de sangre: 156 mil adultos 18-49 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La competencia culinaria de Telemundo regresará el próximo año al horario estelar de la cadena hispana con una nueva temporada, la tercera, que ya ha sido confirmada.

