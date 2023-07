Así es por dentro la espectacular hacienda en la que vivirán los famosos en el nuevo reality show de Telemundo Los 50 Un lugar único aislado del mundo será la sede del nuevo reality show de Telemundo en el que participarán 50 famosos y que se estrena este martes a las 7 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Falta 1 día para el estreno de Los 50, el nuevo reality show de Telemundo que promete hacer historia en la televisión hispana. Cincuenta celebridades estarán viviendo en una lujosa hacienda desconectadas del mundo exterior mientras compiten en despiadados desafíos dirigidos por un maquiavélico personaje, El León, con el objetivo de ganar hasta $350,000. Lambda García y Sebastián Caicedo serán dos de sus concursantes. "Siento que es un reality en el cual me la voy a pasar bien, pese a todo y pese a todo lo que me dicen siento que realmente me la voy a pasar bien", asegura el actor mexicano, quien ganó el año pasado la primera temporada de Top Chef VIP. "Sé que no es Exatlón, que no es La casa de los famosos, que es algo innovador. Vamos a ver cómo nos va", comenta por su parte el actor colombiano, quien fuera esposo de Carmen Villalobos. Para la realización de Los 50, se transformó una antigua hacienda ubicada en un terreno de unos 70,000 metros cuadrados como la sede de la competencia, un lugar único aislado del mundo donde se construyó una arena al aire libre de más de 700 metros cuadrados para convocar a los famosos para juegos atléticos y físicos. Los 50 Credit: Telemundo (x4) Las paredes de la hacienda, sus pasillos y amplios jardines tienen objetos decorativos representativos del León y de sus animales, además de las numerosas cámaras y micrófonos escondidos que capturan los movimientos de los concursantes a diario. El conductor de Telemundo Carlos Adyan tuvo la oportunidad de visitar en exclusiva esta espectacular hacienda de dos pisos en la que transcurrirá toda la acción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador de En casa con Telemundo realizó un tour por la propiedad y mostró uno a uno sus rincones, desde las habitaciones en las que dormirán sus concursantes hasta el despacho del León, pasando por el cuarto de los sentenciados y la sala de votaciones. Mira el video

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así es por dentro la espectacular hacienda en la que vivirán los famosos en el nuevo reality show de Telemundo Los 50

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.