Así se anunció en La mesa caliente la salida de Alix Aspe del programa "Tengo que darles una muy triste noticia para todos nosotros y que nos afecta directamente en el programa", comenzó compartiendo Verónica Bastos este martes durante el show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mesa caliente Alix Aspe, Giselle Blondet y Verónica Bastos en La mesa caliente en marzo de 2022 | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El cuarteto de presentadoras de La mesa caliente se desintegra. El rostro millennial del programa, Alix Aspe, informó este martes a través de las redes sociales que no logró llegar a un acuerdo con Telemundo en la negociación de su contrato, por lo que su ciclo como copresentadora del programa de entretenimiento de la cadena hispana llegaba a su fin. Horas más tarde, eran sus compañeras de trabajo y amigas, Verónica Bastos y Giselle Blondet, las que informaban de la noticia durante la emisión del show, en la que ya no estuvo Alix. "Tengo que darles una muy triste noticia para todos nosotros aquí en La mesa caliente y que nos afecta directamente en el programa", comenzaba compartiendo la periodista costarricense. "Como saben, durante los últimos meses hemos estado documentando grandes cambios y la decisión de vida de nuestra querida Alix Aspe y hoy lo hacemos una vez más. Alix, quien ha formado parte de nuestro exitoso programa desde el primer día, ha decidido darle un nuevo rumbo a su carrera y desafortunadamente ese camino que emprenderá la aleja de esta mesa que tanto queremos. Pero sabemos que ese camino estará lleno de muchos éxitos como solo tú te mereces amiga. Le agradecemos profundamente su entrega, su profesionalismo, tu amistad durante todo este primer año de La mesa caliente". Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: La mesa caliente Giselle, por su parte, reconoció que Alix ha sido para ella "una hija en esta mesa", por lo que "la voy a extrañar obviamente". "Voy a extrañar su amistad, su punto de vista". Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: La mesa caliente "Sin duda ella trajo una perspectiva diferente a esta mesa, una visión de una generación joven que va forjando nuevos caminos en el mundo en el que estamos viviendo. Pero lo más importante es que esto no se termina aquí porque nuestros lazos van a continuar y nos vamos a ver muy pronto. Te deseo todo el éxito del mundo Alix, te lo mereces. Te quiero mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Bastos agregó: "Yo también te quiero mucho, todos te queremos mucho en esta mesa y te vamos a extrañar un montón". La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así se anunció en La mesa caliente la salida de Alix Aspe del programa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.