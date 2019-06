Armando Manzanero hace reclamo por su imagen en la serie de Luis Miguel

Tras la emisión de la primera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, Armando Manzanero ya se había pronunciado en contra debido a la presentación de información errónea. Ahora que se ha anunciado una segunda temporada, el cantautor hace un nuevo reclamo a los productores de la emisión y espera que no incluyan su personaje en la nueva entrega.

“Lo que me cayó más de lo hicieron esta vez [en la primera temporada] es que me pusieron con una ropa de la chingada. Pues, no [me gustó]”, advirtió Manzanero a los medios de comunicación. “Yo me visto siempre correctamente porque un día me papá me dijo: ‘oye no eres güerito [rubio], ni tienes ojos claros, ni eres guapo. Vístete bien”.

Image zoom andatory Credit: Photo by MediaPunch/REX/Shutterstock

El autor de “Somos novios” también dejó claro que no está interesado en que su personaje aparezca en la segunda temporada. Incluso, advierte que no existe razón alguna para que sea incluido. Sin embargo, le da gusto que esta producción tenga éxito porque también resulta beneficiado.

“No creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel haya hecho”, enfatizó. “Indudablemente, una serie de esas es impactante y es penetrante. Y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí”.

Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Armando Manzanero también ha recibido ofertas para llevar su vida a la pantalla chica; aunque no ha accedido porque el monto económico no le parece suficiente.

“Si tengo que contar”, declaró. “Me lo han propuesto, me lo proponen; pero yo quiero el dinero por el valor de las cosas que voy a contar. Que no son cosas de romances ni de chismes, sino la vida tan bonita que he tenido; la vida tan bella, tan amena que he tenido a través de 60 años de carrera”.