El 'arma' de La casa de los famosos frente al estreno de Mi famoso y yo "Es algo enorme, sumamente importante". El reality show de Telemundo ha anunciado para este domingo, coincidiendo con el estreno del nuevo programa que conduce Alejandra Espinoza, un acontecimiento muy especial que promete acaparar titulares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego; Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent (x2) Univision estrenará este domingo 19 de marzo su nueva gran apuesta dominical, Mi famoso y yo, un programa familiar de los creadores de Pequeños gigantes que contará con la conducción de la carismática presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. "Trabajar con niños es un sueño, yo amo, tengo 32 sobrinos, con todos me llevo superbien, con mi hijo obviamente estoy tirada en el piso todo el tiempo con él, me siento muy cómoda", expresaba semanas atrás la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, quien compartirá esta nueva aventura profesional junto al conductor mexicano Adal Ramones. "No saben el sueño que para mí es trabajar con Adal Ramones. Dios ha sido muy generoso, muy bueno conmigo, me ha dado la oportunidad de trabajar con personas que admiro". El programa tendrá como competencia directa la edición especial de La casa de los famosos. Si bien el exitoso reality show de Telemundo inicia una hora antes, ambos espacios se verán las caras en el prime time dominical de la televisión hispana de 8 a 9 p. m., hora del Este. Coincidencia o no, el show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego ha anunciado justo para este domingo, coincidiendo con el estreno de Mi famoso y yo, un acontecimiento muy especial que promete acaparar titulares y que tiene como protagonista al hermano de la fallecida Jenni Rivera, Juan Rivera, quien recientemente decidió abandonar el reality show por amor a su familia. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti "Es algo enorme, sumamente importante, algo espectacular que he esperado mucho tiempo, que he anhelado muchos años y gracias a Dios aquí se va a realizar la semana que entra, el domingo", anunció nada más iniciar la gala de lo más misterioso Juan Rivera. Minutos más tarde se despejaba la incógnita. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: TELEMUNDO "El próximo domingo voy a tener la dicha de renovar mis votos", compartió el hermano de Jenni Rivera. "Estoy muy entusiasmado y le agradezco a toda la gente de La casa de los famosos y toda la producción que me está apoyando con todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exparticipante de La casa de los famosos 3 renovará sus votos con su esposa en vivo el próximo domingo durante la edición dominical del reality show frente al estreno de Mi famoso y yo. "Tenemos boda, boda en La casa de los famosos", expresó ilusionada la conductora del show.

