Aristeo se pronuncia tras su abandono de La casa de los famosos: "Sé que les debo un par de explicaciones" El deportista se vio obligado a concluir la semana pasada su participación en el exitoso reality show de Telemundo. Mira el video que compartió en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El inesperado abandono de Aristeo Cázares, quien fuera concursante de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo), tomó por sorpresa a muchos la semana pasada. "Él está bien, son razones personales que él tuvo que resolver y, muy importante, nada tiene que ver con su familia ni con él, todos están bien", explicaba el pasado viernes Héctor Sandarti a los participantes del exitoso reality show tras la sorpresiva salida del deportista mexicano. Tras varios días fuera de la casa más famosa de la televisión hispana luego de verse obligado a abandonar el concurso, Aristeo se pronunció por primera vez al respecto este lunes a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Aristeo Aristeo | Credit: TELEMUNDO "Amigos míos, seguidores, fans, a toda la gente nueva que me empezó a seguir de Estados Unidos, de Puerto Rico, de todos lados del mundo y por supuesto en México muchísimas gracias primero que nada", comenzó expresando el deportista. Aristeo Aristeo | Credit: TELEMUNDO "Sé que les debo un par de explicaciones, las van a recibir", señaló. "Solo quiero darles las gracias, gracias por sus mensajes...". Aristeo prometió revelar el motivo detrás de su abandono "cuando llegue el momento, mientras andaré apareciéndome por aquí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El deportista sí quiso dejar claro que "todo está bien", por lo que no hay nada de lo que tengan que preocuparse. "Gracias por apoyarme, de verdad que lo valoro mucho y estoy leyendo mensajes, gracias, todo está bien, así que tranquilos y ya después platicamos con tiempo", finalizó su mensaje. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

