¡De Univision a Telemundo! Arantxa Loizaga abre un nuevo capítulo en su carrera Tras casi 14 años en Univision, la periodista bilingüe se une a Telemundo como presentadora de noticias de hoy Día, su nuevo programa matutino. "Les vamos a ofrecer un programa informativo matutino que jamás han visto aquí en Estados Unidos en la televisión en español". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando con 20 años emigró desde su natal México a San Antonio, Texas, en compañía de su familia, Arantxa Loizaga encontró en Telemundo su primera oportunidad de trabajo en la televisión hispana. En ese entonces era apenas una jovencita que recién comenzaba a abrirse camino en el mundo del periodismo, pero que ya tenía clara cuál era su vocación: informar y empoderar a la comunidad latina. Una misión –y pasión– que durante los últimos tres lustros ha podido desarrollar a través de la pantalla de Univision, primero como reportera y después como presentadora de la edición nacional de noticias de fin de semana. Ahora, tras haber cerrado meses atrás su ciclo en la citada cadena hispana, la reconocida periodista bilingüe regresa por la puerta grande a Telemundo como una de las presentadoras principales de noticias de hoy Día, un programa matutino con un formato nuevo y fresco para la audiencia hispana de los Estados Unidos que se estrena el próximo lunes 15 de febrero con Adamari López y Stephanie Himonidis como conductoras de entretenimiento en sustitución de Un nuevo día. Una franja horaria que le es muy familiar ya que pudo sustituir en varias ocasiones a Satcha Pretto en el programa Despierta América (Univision). ¿Cómo se vive eso de tener ahora como rivales de audiencia –por decirlo de alguna manera— a quienes en algún momento fueron tus compañeros en Despierta América? Lo que me provoca un sentimiento un poco agridulce es eso, el hecho de que yo llegué al noticiero nacional del fin de semana gracias a una suplencia que hice en Despierta América en 2012. Cuando me traen de San Antonio a suplir a Satcha les gustó mi trabajo, vine en otras ocasiones a suplirla y en 2014 se abre la plaza del noticiero del fin de semana y entonces tomé ese lugar durante 6 años y medio. Ahora me toca abrir un nuevo capítulo de mi carrera con Telemundo, que fue mi primera casita aquí en Estados Unidos, en el horario que me abrió las puertas para llegar aquí a Miami y trabajar a nivel nacional, entonces no sé (ríe). Son de esas cosas que uno ve y que le cuesta trabajo racionalizar cómo se fueron dando estas situaciones. Image zoom Arantxa Loizaga, presentadora de noticias de hoy Día | Credit: Cortesía TELEMUNDO ¿Qué recuerdas de tu paso por Despierta América? Recuerdo lo difícil que es madrugar y que voy a tener que volver a hacerlo. Yo durante casi 14 años que estuve de reportera en Univision siempre trabajé el horario de la noche. Yo me acostaba a las 3 [de la mañana] y ahora a esa hora me voy a tener que levantar. Les vamos a ofrecer un programa informativo matutino que jamás han visto aquí en Estados Unidos en la televisión en español. - Arantxa Loizaga Va a ser un cambio muy importante en tu vida Sí, va a ser un cambio muy interesante (ríe). Pero que sin duda va a merecer la pena, ¿verdad? Totalmente. Aunque ese cambio de vida que es radical –el crear la costumbre de despertarme temprano– parece una costumbre dantesca, la recompensa de poder empezar el día temprano al lado de compañeros que comparten la misma pasión que yo, que eventualmente nos vamos a convertir en una familia, que vamos a estar al lado de nuestra comunidad informándolos –te digo que esa es mi misión de vida– esa es mi mayor recompensa y la verdad, ni modo, ya me acostumbraré a acostarme temprano y a empezar mi mañana con mucha cafeína (ríe). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo surge la oportunidad de integrarte al equipo de hoy Día? Básicamente fueron cosas del destino. Mi ciclo terminó con la cadena Univision después de casi 14 años trabajando ahí como periodista y cuando me proponen este proyecto sin dudarlo decidí participar. Se me hizo fantástico esta apuesta que tenemos por comenzar las mañanas informando a nuestra comunidad latina, entendiendo que hay una gran necesidad porque nosotros estamos respondiendo a esta demanda de nuestra comunidad por querer empezar con noticias, más allá de los titulares, ahondar en la información que va a impactar sus vidas diarias. Nosotros estamos respondiendo a esta demanda de nuestra comunidad por querer empezar con noticias, más allá de los titulares, ahondar en la información que va a impactar sus vidas diarias. - Arantxa Loizaga ¿Qué tanta interacción habrá entre los presentadores de noticias y los de entretenimiento? La primera hora y media se va a dedicar a las noticias y también dentro de ese espacio a entrevistar a la gente que está siendo noticia. Y conforme va transcurriendo esa primera hora y media informativa se va a ir aligerando el tema o la noticia hasta poder hacer esa transición a lo que es estilo de vida, actualidad y entretenimiento y ahí vamos a estar nosotros manejando este delicado balance que es informar y por el otro lado entretener. ¿Conocías a tus compañeros? No, esta es la primera vez que vamos a trabajar todos como un equipo, pero los conozco obviamente a través de la pantalla. A Carlos Robles lo conozco desde cuando yo trabajaba en Telemundo y que lo veía a él haciendo los segmentos del estado del tiempo que pasábamos en San Antonio, imagínate hace más de 14 años; al chef Oropeza lo sintonizo en las mañanas para sacar esas recetas de infusiones herbales fantásticas para empezar el día con alegría; a Adamari [López] he tenido la oportunidad de topármela en un par de ocasiones en el aeropuerto yendo a cubrir alguna noticia o también en el dentista ya que compartimos el mismo dentista (ríe); a Stephanie [Himonidis], mi paisana, igual a través de la pantalla y lo mismo que Nicole [Suárez] y Nacho [Lozano]. ¿Cuál sería esa noticia con la que te gustaría poder despertar algún día a los hispanos? Yo creo que la noticia que me daría muchísima alegría sería una reforma migratoria integral porque no nada más afecta a nuestras familias indocumentadas –que son 11 millones de personas aquí en Estados Unidos– sino también a esas familias mixtas que tienen diferentes estatus migratorios. Me encantaría poder decirles: 'Ya no se tienen que preocupar por esa terrible separación familiar, hay una solución, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una reforma migratoria integral'. Esa sería la noticia que más me daría gusto porque además es un tema que yo vengo siguiendo desde los inicios de mi carrera periodística. ¿Por qué el público no se puede perder hoy Día? Porque les vamos a ofrecer un programa informativo matutino que jamás han visto aquí en Estados Unidos en la televisión en español, porque este espacio es creado específicamente para satisfacer la necesidad de nuestra comunidad, esa sed de información y de tener las herramientas necesarias para poder tomar decisiones que van a impactar su vida y la de sus familias pero de manera positiva, porque nuestra misión es empoderarlos y seguir creciendo como comunidad de la mano y porque aquí van a ver las noticias como son, con ese sazón latino.

