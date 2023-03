Aracely Arámbula se convierte en tema de conversación en La casa de los famosos El nombre de la actriz mexicana salió a relucir en la gala de este miércoles del exitoso reality show de Telemundo por una confesión que hizo uno de sus concursantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Conductores La casa de los famosos; Aracely Arámbula | Credit: Instagram Jimena Gállego; Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Aracely Arámbula no está concursando en la actual edición de La casa de los famosos (Telemundo), pero su nombre salió a relucir este miércoles durante la gala. ¿El motivo? La confesión que hizo el actor argentino Diego Soldano en el 'triángulo de las verdades' al ser preguntado sobre qué ha sido lo más feo que han inventado de él. El participante del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, quien es muy amigo de Arámbula y ha trabajado con ella en varias telenovelas, trajo al presente la vez que señalaron a la artista como la culpable de la separación de la madre de sus hijos. Diego Soldano Diego Soldano | Credit: Instagram Diego Soldano "Cuando me separé inventaron que había sido por causa de una amiga, Aracely Arámbula, que compartimos muchos proyectos juntos. La llamé para contarle y nos reímos porque somos muy amigos y bueno me pareció muy feo porque que inventen algo así no tiene ningún sentido", compartió Soldano a sus compañeros durante el 'triángulo de las verdades'. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Diego Soldano en las grabaciones de La doña 2 | Credit: Instagram Diego Soldano La conductora del show recordó tras escuchar la confesión de Diego que cuando Arturo Carmona estaba aún en la casa "mucha gente en las redes sociales comentaba que ellos no se caían bien precisamente por Aracely Arámbula". "Pero Diego y Aracely Arámbula nunca han tenido un romance", subrayó Gállego. "Han sido muy amigos desde hace muchos años". Quien puede dar fe de ello es la ya exparticipante del reality show, Aylín Mujica, quien trabajó con ambos hace varios años en la telenovela de Telemundo Los miserables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A mí me tocó estar en Los miserables, una producción de Telemundo con los dos y la verdad que eran muy amigos y luego estuvieron en otra producción y sí hay una gran amistad. El hecho de que Diego se haya divorciado no quiere decir que Aracely Arámbula se haya metido en el medio porque además ella respeta mucho ese tipo de cosas y sobre todo a los hombres casados", dejó claro Aylín. "La conozco muy bien y sé que sería incapaz de hacer eso". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

