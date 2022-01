Aracely Arámbula regresa a la televisión y presenta a su nuevo galán de ficción La actriz mexicana está "muy agradecida" de volver al set "después de un largo tiempo de pandemia" en el que extrañó "mucho actuar y hacer televisión". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Tras varios años alejada del set de grabación –lo último que hizo fue la segunda temporada de La doña– , Aracely Arámbula está de regreso por la puerta grande. La actriz mexicana comenzó a grabar a principios de año en México una nueva serie, en esta ocasión para una conocida plataforma de streaming, Pantaya. Se trata de La rebelión de las esposas, historia en la que la heroína de exitosas telenovelas llevará uno de los roles protagónicos femeninos. "Me encanta comenzar el año con este proyecto que me emociona muchísimo. Muy agradecida de volver al set después de un largo tiempo de pandemia en el que extrañé mucho actuar y hacer televisión para ustedes", escribió este martes Arámbula a través de las redes sociales. "Amo este comienzo y deseo un 2022 lleno primero que nada de infinita salud y también deseo que esta serie les guste mucho porque la haremos con todo el corazón dejando parte de nuestra alma como siempre para llegar hasta ustedes y hasta el corazón de su hogar", agregó. Aracely también presumió a través de Instagram al galán que interpretará a su esposo dentro de esta nueva serie: el actor mexicano Alejandro de la Madrid, quien ha participado en diferentes telenovelas y series como Te acuerdas de mí, Monarca 2 y El señor de los cielos. Alejandro de la Madrid Aracely Arámbula y Alejandro de la Madrid en La rebelión de las esposas | Credit: Instagram Aracely Arámbula "Aquí les presento a mi marido en La rebelión de las esposas, aquí Mauricio y Mónica", escribió junto a una serie de fotos en las que presume de la compañía de su esposo en la ficción. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Alejandro de la Madrid en La rebelión de las esposas | Credit: Instagram Aracely Arámbula "Estoy disfrutando mucho tener esta oportunidad de hacer lo que tanto me gusta […] y qué alegría poder trabajar de nuevo mi adorado Alex de la Madrid. Me río tanto contigo, gozo las carcajadas y qué lindo después de tanto tiempo de un gran cariño y ahora reunidos aquí". Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Alejandro de la Madrid en La rebelión de las esposas | Credit: Instagram Aracely Arámbula SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rebelión de las esposas tiene como protagonistas a 4 mujeres, una de ellas interpretada por Arámbula, que cansadas de sus matrimonios toman una decisión que cambiará sus vidas. La serie aún no tiene fecha de estreno.

