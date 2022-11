"Al fin": El anuncio de Toni Costa que ha revolucionado las redes El bailarín español no había podido contar nada, hasta ahora. Sus fans están felices. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography Toni Costa vive una de las etapas más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. El bailarín español, que sigue de gira con sus clases de Zumba, acaba de comprarse su primera casa en Estados Unidos y su noviazgo con Evelyn Beltrán se fortalece cada día más. Pero las buenas noticias y las sorpresas no cesan para el carismático instructor de Zumba, cuya popularidad creció exponencialmente a raíz de su reciente participación en la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. El ex de Adamari López compartió este martes a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, una noticia que ha puesto muy felices a sus fans. Toni Costa Toni Costa | Credit: FOTÓGRAFO REINALDO MEDINA @REINALDOMEDINAPHOTOGRAPHY Una noticia relacionada con el ámbito profesional que el bailarín español, quien recientemente protagonizó un momento familiar de lo más especial junto a Adamari y su hija Alaïa, no había podido compartir hasta ahora que por fin le dieron luz verde para gritarlo a los cuatro vientos. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography Pero, ¿cuál fue el sorpresivo anuncio que hizo Toni? Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography El bailarín dio a conocer este martes que estará de regreso en Mira quién baila, el programa que lo trajo hace más de 10 años a Estados Unidos y que dio un giro de 180 grados a su vida. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa Toni tendrá una participación especial en la penúltima gala de la actual temporada de la exitosa competencia de baile de Univision que se transmitirá este domingo a las 8 p. m., hora del Este. "Toni regresa a Mira quién baila para apoyar a nuestras estrellas en la gran semifinal", se anunció a través de las redes sociales del programa. Toni Costa Credit: Instagram Mira quién baila La noticia generó gran entusiasmo entre los televidentes del show, quienes en su momento expresaron su descontento por el hecho de que Toni no fuera a formar parte de la temporada actual. "Al fin", no tardó en reaccionar una televidente. "Desde el principio de la competencia estaba esperando la participación de Toni". "Empecé a ver el programa y sentí que le faltaba la chispa de Toni y no volví a verlo, pero el domingo no me lo pierdo", comentó otra persona. "El debió haber sido juez, miraré el programa solo el domingo por verlo a él", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron la publicación del anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su debut en 2011, Toni había participado, ya sea como bailarín o mentor de las estrellas, en todas las temporadas de Mira quién baila, salvo la del 2012 y 2018, por lo que su ausencia en la temporada actual había dado mucho de qué hablar. "Ellos saben perfectamente mi disposición para formar parte de MQB siempre que ellos así lo consideren, las puertas de mi corazón y trabajo están siempre abiertas para cuando quieran contar conmigo. Todo en esta vida pasa por algo así que no me lo tomo a mal, ni mucho menos, es porque en esta ocasión así debía ser y se respeta siempre la decisión que tomaron", declaraba al respecto el bailarín meses atrás. Este domingo por fin estará de regreso.

