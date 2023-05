El gran anuncio del chef Yisus tras varias semanas alejado de Despierta América El carismático chef regresó este martes al programa matutino de Univision tras varias semanas ausente con una noticia que compartir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Yisus Chef Yisus en Despierta América | Credit: Instagram Yisus; Despierta América "¿Por qué no está en el programa?", "¿Dónde anda que no se le ha visto?". La ausencia de varias semanas del chef Yisus en Despierta América generó mucha incertidumbre durante los últimos días en las redes sociales sobre el futuro del chef en el programa matutino de Univision. Consciente del revuelo que se había generado, el propio Yisus informaba días atrás sin dar muchos detalles desde su perfil de Instagram, donde cuenta con 300 mil seguidores, que se encontraba en Los Ángeles y que regresaría a las mañanas de Univision el martes 2 de mayo. Dicho y hecho. El carismático chef volvió a apoderarse nuevamente desde ayer de los fogones del show mañanero de la cadena hispana. Lo que ninguno de los televidentes imaginaba era la gran sorpresa que tenía entre manos y que explica su comentada ausencia del programa. Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus "Cuenta por qué no estabas aquí", le pidió este martes Raúl González. Fue entonces cuando Yisus hizo el gran anuncio que mantenía en secreto. Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus Tendrá su propio programa El chef contó emocionado que tendrá su propio programa en el servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX. "Yo salí en una misión, realmente papá Diosito y la plataforma me han dado la oportunidad de cumplir un sueño porque es un programa perfecto a la medida, como lo quería", dijo. "Es un programa de viajes visitando restaurantes, contando historias de nuestra gente, de inmigrantes que le han echado toda, distintas generaciones, gente que viene a este país a echar para adelante y que monta su negocio, y nos cuentan la historia y nos muestran los platos más exitosos digamos de su menú", explicó Yisus. "Es una maravilla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus compañeros no tardaron en celebrar la noticia y desearle lo mejor en esta nueva aventura profesional que, sin duda, supone una gran oportunidad para él. Chef Yisus Raúl González y Francisca celebran la noticia del chef Yisus | Credit: Despierta América "Te lo mereces mi Yisus, qué orgullo", expresó Francisca.

