Anuncian 'reencuentro' y nueva temporada de La casa de los famosos El exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego aún tiene mucha vida por delante en el prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una transmisión de tres horas en vivo de costa a costa, la casa más famosa de la televisión hispana apagó anoche las luces de su tercera temporada tras el triunfo de Madison Anderson. De madre puertorriqueña y padre estadounidense, la modelo, cantante, actriz e influencer se convirtió en la gran ganadora de la edición más reciente del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Pero la aventura de La casa de los famosos 3 aún no ha llegado a su fin. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti RELACIONADO: Así ha cambiado Madison, ganadora de La casa de los famosos 3, a través de los años El próximo domingo, 30 de abril a las 7 p. m., hora del Este, Telemundo presentará El Reencuentro, un programa especial conducido por Sandarti y Gállego en el que se hará un recuento de los momentos más memorables de la competencia de principio a fin. "El especial contará con la participación de la ganadora, los cuatro finalistas, además de exparticipantes de la temporada e invitados especiales", informó la cadena. RELACIONADO: Así reaccionó el novio de Madison a su victoria en La casa de los famosos 3 Habrá cuarta temporada Durante la gran final de anoche, sus presentadores también confirmaron que la casa más famosa de la televisión hispana abrirá nuevamente sus puertas el próximo año con una cuarta temporada. "Atención porque tengo un gran anuncio que hacerle. Estamos felices, agradecidos y orgullosos de poder anunciar que La casa de los famosos regresa en el 2024 aquí por Telemundo", anunció emocionado Sandarti. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a ustedes, nuestro público, aquí estaremos en el 2024 en Telemundo con la cuarta temporada de La casa de los famosos", agregó Gállego igual de emocionada.

