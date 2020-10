Close

Así es Antonio Texeira, el nuevo (y apuesto) presentador de Al rojo vivo Es la nueva cara masculina del programa de Telemundo pero... ¿quién es en realidad y a qué dedica el tiempo libre? Aquí todos los detalles de este reconocido periodista español. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 26 de octubre la audiencia de Telemundo tiene una cita muy especial con la cadena, concretamente con uno de sus hijos predilectos, el programa Al rojo vivo. Ese día este espacio informativo arranca una nueva etapa llena de retos, ilusión y novedades. Entre ellas, Antonio Texeira, su nueva cara masculina. Muchos ya le conocen por su trayectoria periodística en Estados Unidos, otros le van a conocer más en profundidad a partir de ahora. Así en resumen, se puede decir que es un trabajador nato, amante absoluto de su profesión y un ejemplo claro del sueño americano. Nacido en España, un día decidió hacer las maletas y dejar su amada Extremadura para probar suerte al otro lado del charco. Sus ganas y su pasión por contar las cosas no pasaron desapercibidos y hoy es uno de los comunicadores más respetados del medio con dos premios Emmy como mejor presentador en sus estanterías. Después de unos maravillosos años personales y profesionales en Las Vegas, Antonio se despidió de esta ciudad con una mezcla de nostalgia y alegría por lo que está por llegar. Miami le espera para arrancar un nuevo periodo profesional en su casa, Telemundo, junto a su compañera Jessica Carrillo. Ambos profesionales estarán al mando de uno de los shows más seguidos por la audiencia, Al rojo Vivo. Es todo un reto pero al español eso le apasiona y está dispuesto, como siempre, a darlo todo. "Hoy digo adiós a Las Vegas. No sin antes dejar a bocajarro este agradecimiento infinito por su confianza y respeto durante estos 4 años. A veces, la vida te regala oportunidades sin peros", ha escrito en sus redes. Amante de los animales y de su familia vive la vida con profunda entrega y pasión. Echa de menos a los suyos pero siempre que puede, al menos antes de la pandemia, se los trae a su vera y si no, pues viaja él a su tierra, esa que le vio formarse como periodista y cometer sus primeras travesuras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como él bien dice, es un hombre entregado al periodismo diario pero también a la vida y a sus cosas bonitas. Viajar, explorar diferentes rincones del mundo o disfrutar de una rica comida entre amigos son algunos de sus pasatiempos favoritos y siempre con la mejor de sus sonrisas. En unos días estará en una de las sillas de uno de los programas estrella de Telemundo. Una oportunidad única en la que, como suele ser habitual en él, lo dará todo y más. ¡Lo mejor en esta nueva aventura, compañero!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así es Antonio Texeira, el nuevo (y apuesto) presentador de Al rojo vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.