Antonio López Torres deja atrás el crimen organizado para mostrar otra cruda realidad Tras formar parte de proyectos como Narcos, Antonio López Torres muestra la realidad detrás de la desaparición de mujeres en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Antonio López Torres ha sido reconocido por su trabajo en series relacionadas con el crimen organizado como Narcos y El señor de los cielos; ahora se adentra en una nueva historia donde cuenta otra realidad que también pesa sobre México a través la serie Marea alta; la cual, pone en el ojo público lo que sucede detrás de la desaparición de mujeres. "Estoy muy agradecido de haber participado en una producción donde se apueste por temáticas tan serias, por hechos tan terribles que están sucediendo en nuestro país", mencionó López Torres a People en Español. "Poder contar una historia tan interesante, tan bien escrita, tener contacto con directores tan maravillosos como con los que trabajamos me dejó un gran sabor de boca", agregó. "Pero sobretodo, saber que existe gente que quiere apostar por nuevas historias como actor lo agradeces mucho; es decir, que nos salgamos un poquito también de la manera de producir contenido para la gente, salirnos un poquito de esta cosa que hemos venido arrastrando, que son historias del narco, es decir, trabajé en varias historias así, pero saber que, como en Argentina, empezaron a contar historias tan humanas, tan cercanas a la sociedad, eso es una maravilla, un lujo". Para este proyecto, el actor de la cinta Nuevo orden interpreta el personaje de un policía de nombre Samuel; lo cual, le hizo probarse a sí mismo profesionalmente. "Creo que este personaje es más real, lo viví de una manera más cercana", mencionó. "Entonces, me dio la oportunidad de conocerme también como actor y de tratar de llevar a la pantalla un ser humano, un personaje muy, muy real. Con muchísimas complejidades, un personaje bastante complejo como fue Samuel. Un personaje bastante bien escrito". Antonio López Torres Credit: Cortesía Televisa-Univisión SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antonio López Torres considera que este trabajo le ha dejado mucho aprendizaje a nivel profesional y personal; además, lo hizo reflexionar sobre la situación actual que se vive en muchos países. "Esta serie está contada de una manera muy diferente. Como sociedad hay que espejearnos. Hay que ver que estamos haciendo mal, que no hemos estado haciendo y qué podemos cambiar. Es importante acercarnos a temáticas así, a proyectos, historias así. Saber que existe gente que no la está pasando bien en este momento y qué podemos hacer nosotros como sociedad", concluyó. Marea alta está disponible en la plataforma VIX desde el 9 de septiembre de 2022.

