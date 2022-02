Angélica Vale y Edén Muñoz confirman su participación en "Tu cara me suena" La nueva temporada de este reality está a punto de ver la luz en la televisión; ante ello, se da a conocer que Angélica Vale y Edén Muñoz se unen al panel de jueces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En breve, el reality Tu cara me suena regresará a la televisión para ofrecer su segunda temporada. Primero, Ana Brenda y Rafael Araneda confirmaron que repetirían como los conductores de esta emisión; ahora, se da a conocer el nombre de dos de los jueces. Por un lado, Angélica Vale está por segunda ocasión cumpliendo con esta labor. Por otro, se une a este panel Eden Muñoz. Ambos hablan de su experiencia al respecto. "Me encanta. La verdad es que un show donde me siento como pez en el agua; me divierto como una loca, desquiciada. Estoy un poco desquiciada. Feliz de la vida de poder regresar", mencionó Vale a People en Español. "Estoy feliz de la vida y de tener compañeros nuevos, ahora en el jurado, como mi querido Eden, que sé que nos vamos a divertir muchísimo. Y muy emocionada". Por su parte, el cantante confesó, que si bien está "súper feliz, contento" por formar parte de este proyecto, ha sido complicado ingresar por primera vez a un programa de esta envergadura. "Creo que todavía estoy más loco y desquiciado que Angélica, y que el equipo", mencionó. "Es un reto, definitivamente, para mí. Nunca había hecho televisión, jamás, nunca, nunca. Me había tocado, en algunas ocasiones, tener invitaciones pero cortas. Pero ya un show con una temporada completa, de repente para mí, le decía Angélica, llega un momento en el que sí te estás muriendo de miedo, te sudan las manos, estás como '¿qué va a pasar'", agregó. "Cuando llega la invitación dije 'wow, tengo que estar ahí'. Súper feliz, contento". Angélica Vale y Eden Muñoz Angélica Vale y Eden Muñoz | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela La fea más bella no pudo ocultar su emoción de participar en la primera apuesta de la fusión de Televisa-Univisión porque hace tiempo no aparece en las pantallas mexicanas. "Estar en el primer programa que va a marcar historia porque, además, porque es el primer programa que va a estar al iré en Estados Unidos y México. Me siento la gran cosa, pa'qué digo que no", confesó. "Estoy feliz de la vida porque por fin se va a ver un proyecto que estoy haciendo porque, mucha gente en México me decía '¿ya te retiraste?'; [respondía] 'te juro que sí me estoy rompiendo el hocico en Estados Unidos, pero como se sabe de mí'. La verdad era mucho más difícil, a cada rato, regresar a hacer teatro para que no me perdiera. Creo que esta fusión me cae como anillo al dedo", mencionó. "Esta fusión me cae como anillo al dedo. La verdad estoy muy contenta". El intérprete de regional mexicano tampoco pudo negar que esta experiencia lo tiene expectante y dispuesto a aprender mucho. "Es un formato totalmente diferente la televisión a la música. En la música llega un momento en el que si te pones nervioso, pero es un nerviosismo que ya sabes como controlar, pero en la televisión no. Sé que se tiene que aprender, pero soy de las personas que no puedo ocultar un sentimiento bueno o malo; a veces, pongo la cara de vela derretida cuando estoy así [triste] y, de repente, si se me nota la felicidad", comentó. "Creo que me voy a acostumbrar". Es evidente que Angélica Vale y Eden Muñoz han logrado una gran complicidad como jueces; lo cual, podrá ser apreciado, el próximo 27 de marzo, en Tu cara me suena.

