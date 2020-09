Angélica Vale: "Pueden pasar dos cosas con Francisca Lachapel en Tu cara me suena" La actriz mexicana regresa a la televisión como jueza y coach del nuevo programa dominical de Univision en el que 8 celebridades, entre ellas la presentadora de Despierta América, asumirán el reto de transformarse semanalmente en ídolos de la música. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angélica Vale tendrá un doble papel en Tu cara me suena, la competencia internacional de canto que Univision estrenará este domingo 4 de octubre a las 8 p.m., hora del Este. Además de juzgar cada semana el trabajo de 8 artistas de la talla de Chantal Andere, Sandra Echeverría y Pablo Montero, la actriz mexicana se encargará de asesorar a los concursantes para que puedan transformarse semanalmente en ídolos emblemáticos de la música. "No solamente voy a llegar a juzgar a mis compañeros, que creo que esa va a ser la parte más pesada y más difícil, sino que voy a tratar de pasarles los mejores tips para que puedan imitar y sacar el personaje que les toque cada semana", cuenta en entrevista vía Zoom con People en Español la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa La fea más bella. Image zoom Angélica Vale Mezcalent Aunque le encantan todos los participantes, "debo de reconocer que sí ya tengo mis favoritos desde ahorita", confiesa con su característica risa la hija de Angélica María. "Pues es que Chantal Andere es amiga mía de toda la vida, la quiero muchísimo, la adoro, entonces para mí trabajar con ella sé que va a ser muy divertido", reconoce la también comediante, quien está segura de que el público se llevará una gran sorpresa al ver lo bien que canta la actriz de exitosas telenovelas. "No mucha gente sabe lo bien que canta Chantal y las tablas que tiene en un escenario puesto que ha hecho mucho teatro musical en México, entonces yo sé que ella, yo creo, va a dar una gran sorpresa para la gente que cree que solamente es actriz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La participación de Francisca Lachapel, en cambio, supone toda una incógnita para Angélica ya que al ser la única de las 8 concursantes que no canta de manera profesional tiene dudas de lo que vaya a pasar con ella durante de la competencia. "Yo no sé qué vaya a pasar. Mira pueden pasar dos cosas. Para las personificaciones yo sí creo que es importante cantar porque es importante tener oído para poder tratar de igualar la voz a la persona que estás imitando; sin embargo, Francisca tiene un ángel y tiene una gracia que nos ha conquistado a todos, entonces quién sabe si lo necesita", comparte Vale. "Eso va a depender mucho de las ganas que ella le eche, que sé que es una mujer emprendedora y que no se deja y que cumple sus metas, por eso es una ganadora, no nada más de Nuestra Belleza Latina sino sigue ganando muchos corazones también en su vida. Vamos a tener que oírla, vamos a tener que ver qué pasa y si al público le gusta", agrega.

