Famosa conductora y actriz rechaza formar parte de Hoy Causó sorpresa la negativa de una famosa presentadora mexicana que no desea formar parte de las filas del programa Hoy ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el matutino Hoy está a unos días de cumplir 25 años al aire; en sus filas ha pasado diversos productores y famosos. Si bien, desde hace tiempo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo son las presentadoras estelares y representativas de la emisión, se han sumado nuevos miembros al elenco por temporadas largas o cortas. Ante el éxito de este programa, muchas personas sueñan con formar parte de su elenco. Por ello, llamó la atención que Anette Michel, quien además de actriz se ha desempeñado con éxito como conductora en diversos formatos, incluyendo revistas matutinas de TV Azteca, y goza del cariño del público, haya rechazado la idea de formar parte de Hoy, pese a que ahora trabaja para Televisa y podría ser una posibilidad. "¡No! Cien por ciento no", advirtió Michel a los medios de comunicación. "No, es que Hoy no me necesita. Tiene su equipo, ya es su familia". Programa hoy Credit: Instagram/@programahoy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso sobre la posibilidad de que se dé un cambio y ahí pueda ingresar como parte de los rostros frente a las cámaras, la expresentadora de MasterChef México, enfatizó que no tiene interés de formar parte de la emisión. "No ¿qué cambios? No ha habido cambios en 25 años ¿de qué hablan?", mencionó. "Creo que Hoy está perfecto como está". Anette Michel Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images Anette Michel dejó claro que extrañaba la actuación y está muy feliz de haber retomado esa faceta de su vida; así que no piensa dejarla por ahora. "Estar todo el tiempo haciendo conducción, muy contenta, pero ya extrañaba muchísimo la ficción; entonces, ya regresé. Ya hice una telenovela, tres películas, estoy haciendo otra telenovela; así que bien", concluyó.

