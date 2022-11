Andrés Parra sobre su nuevo personaje: "Sigo desinflado" El actor Andrés Parra vuelve a interpretar a un conocido personaje y cuenta su experiencia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 30 años de trayectoria profesional, Andrés Parra se ha consolidado como un gran actor capaz de mimetizarse para convertir a cada uno de sus personajes en algo único. Ahora, repite en el papel de Sergio Jadue para la segunda entrega de la serie El presidente. Si bien, este rol le ha dejado una grata experiencia, también ha resultado un desafío. "La dificultad de siempre que es ver uno cómo lograr parecerse. Y que la gente acepte la propuesta sobretodo cuando llaman a un actor a hacer un chileno, que no es chileno, creo que todo eso lo pone a uno un poco nervioso. Lo más difícil normalmente es encontrar el triunfe vocal y el acento, y la armonía de acento tan particular que es el chileno", confesó Parra a People en Español. "[Este personaje] me llena de preguntas y me deja también desinflado ver cómo el fútbol se ha convertido en uno de los elementos más impunes del mundo. En el fútbol puede pasar lo que sea y de todas maneras en 20 días vamos a estar pegados viendo fútbol. Pareciera que es intocable el fútbol". Además de Jadue, este histrión también ha encarnado a otros personajes de la vida real como Hugo Chávez y Pablo Escobar con gran maestría; quizá por ello, se ha considerado el Marlon Brando colombiano. Pese a su calidad artística, considera que sus logros son producto de un trabajo en equipo, aunque reconoce que también enfrenta algunos desafíos. "He tenido la suerte de ese tipo de propuestas que son tan distintas y creo que he tenido la suerte también de rodearme de gente que me ayuda muchísimo. Mi maestra de voz, el equipo de arte, los equipos de maquillaje, de vestuario; por supuesto los directores. Entonces, he logrado dar con equipos con que nos ayudamos mucho para que el resultado del muñeco al final salga lo más digno posible", mencionó. "Los personajes de ficción son un obstáculo muy grande para mí, me cuestan mucho trabajo todavía. Sigo en esa búsqueda, no sé. Hay algo que todavía no termina de ajustarse, pero no sé qué es". Andrés Parra Andrés Parra | Credit: Instagram/@soyandresparra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien este famoso estuvo en diversos proyectos relacionados con el narcotráfico, incluyendo la serie Escobar, el patrón del mal que estelarizó, considera que lo mejor que pudo hacer fue alejarse de ese tipo de propuestas. "Mi mayor acierto fue haberme negado rotundamente a volver a interpretar algo que tuviera que ver con narcotráfico, después de lo de Escobar", advirtió. Andrés Parra Credit: Cortesía Prime Video Por ello, ahora prefiere enfocarse en proyectos de otro tipo tales como El presidente, donde asegura cambió su narrativa con respecto a la primera temporada. El presidente es una serie brutal. Creo que Armando la llevó a otro nivel", expresó. "Me parece un acierto impresionante el hecho de haberla convertido, prácticamente, en un thriller político que nos muestra toda la evolución de la FIFA desde sus comienzos hasta hoy, de la mano de un personaje tan fuerte como es el de [Joao] Avalanche. Estoy muy complacido de la invitación que me hace a narrar esta segunda parte porque, la verdad, me divertí muchísimo". Ahora, Andrés Parra está trabajando en una trilogía de películas, pero está abierto a nuevas propuestas y retos. Mientras tanto, está en las pantallas con su personaje de Sergio Jadue en la segunda temporada de El presidente que ya está disponible en la plataforma de Prime Video. "El reto más importante fue entrar en el tono. Mejor dicho, era muy delicado el tema del narrador presente y debíamos tener mucho cuidado para no irnos a ningún extremo; ni hacerlo demasiado divertido, ni demasiado serio. Creo que eso fue lo más importante, estar muy pendiente de eso, de entrar en el tono justo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrés Parra sobre su nuevo personaje: "Sigo desinflado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.