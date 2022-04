"No te alcanza ni para una renta". Ana Patricia destapa cuánto ganaba en sus inicios en la televisión tras su triunfo en NBL La carismática conductora también reveló por qué decidió regresar recientemente a Enamorándonos (UniMas) si gana mucho más dinero fuera de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Credit: Mezcalent La mayoría de la gente suele pensar que las celebridades que ven a través de la pequeña pantalla ganan mucho dinero hasta el punto de que son millonarias, pero la realidad en algunos casos dista bastante de esta creencia. Al menos así lo aseguró Ana Patricia este miércoles a través de su podcast 'Ana Patricia sin filtro', donde la carismática conductora mexicana estuvo respondiendo preguntas de sus fans. "Siento que muchas personas piensan que el trabajar en televisión te hace millonario o te hace rico o piensan que todas las personas que salen al aire como que tienen como estos beneficios o esta soltura económica por el hecho de salir en una televisión y me ha pasado varias veces que lo veo como que lo comentan con otras personas y realmente no todas las personas tienen esa posibilidad", aclaró la copresentadora del programa Enamorándonos (UniMas). Ana Patricia puso como ejemplo su caso. Aunque como ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 recibió un premio de 250 mil dólares, la conductora de 34 años reveló que el sueldo que le dieron durante su primer año en la televisión no alcanzaba ni para pagar la renta. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: YouTube ¿Cuánto ganaba Ana Patricia? "Cuando yo comencé en la televisión obviamente yo tuve un premio muy grande de Nuestra Belleza Latina, que en aquel entonces fueron 250 mil dólares. En mi vida había visto esa cantidad, obviamente después de taxes fue reducida, pero no importa seguía siendo mucho dinero. Obviamente ese es un dinero con el que yo no contaba y ya para mí era más que suficiente para vivir, para ayudar a mi familia en México y lo que me fueran a pagar aparte para mí era más que suficiente y era 577 dólares a la quincena, o sea tú te pones a ver no te alcanza ni para una renta", compartió Ana Patricia, quien tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. RELACIONADO: La negociación detrás del regreso de Ana Patricia a la televisión Aunque el sueldo fue mejorando "con el tiempo" porque ese "era un contrato simbólico por el primer año de NBL", la conductora confesó que "tampoco no crean que fue mucho el aumento". Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos ¿Por qué regresó si gana menos? Entonces, si gana más con sus negocios fuera de la televisión, ¿por qué regresó recientemente a Enamorándonos (UniMas) cuando había anunciado el año pasado su retiro? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por amor al arte", respondió sin dudarlo Ana Patricia. "Siento que esto saca una Ana Patricia de mí que le gusta estar en el escenario, que le gusta conectar con el público, que redescubrí que me apasiona, que lo disfruto y que soy plena, que soy feliz, que estoy contenta y eso, tener un trabajo que disfrutas realmente es una bendición".

