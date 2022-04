Ana Patricia regresó este lunes a Enamorándonos: así reaccionaron los televidentes en las redes sociales La carismática conductora mexicana retomó este lunes las riendas de la conducción del popular programa de UniMas tras la reciente salida del show de Karina Banda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia de regreso a Enamorándonos | Credit: Instagram (x2) Ana Patricia regresó este lunes a Enamorándonos (UniMas) por la puerta grande. Tras 9 meses alejada de la pequeña pantalla, la carismática conductora mexicana volvió a tomar las riendas de la conducción del popular programa del amor tras la reciente salida de Karina Banda, la esposa de Carlos Ponce, quien asumirá un nuevo reto profesional en la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. "Estoy feliz, estoy contenta, esta es mi familia, este es mi hogar", expresó una emocionada Ana Patricia nada más pisar el estudio del programa estelar de la cadena UniMas. La presentadora estuvo arropada en su regreso al show por varios miembros de su familia que no dudaron en acompañarla en este día tan especial, entre ellos sus dos hijos: Giulietta y Gael, a quienes dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram. Ana Patricia Ana Patricia y sus hijos en Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia "No se me han crecido pero ellos sí me han visto crecer como mamá. Feliz de que me acompañaron hoy en Enamorándonos y de que sí los pude acostar a dormir. Sólo puedo decir gracias", escribió junto a una foto en la que posa desde el show con sus dos retoños. Reacciones del público El regreso de Ana Patricia no dejó indiferente a nadie y generó un sinfín de reacciones entre los televidentes del programa, quienes no tardaron en expresar su sentir en las redes sociales. Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia "Por fin, bienvenida de nuevo. Esa química es única y el carisma de Ana es único", "Karina es una chica guapérrima, pero extrañé a Ana" o "Karina hacía muy bien el show, pero Ana Patricia lo hace mejor con Rafa. Bienvenida Ana, te extrañábamos", fueron algunos de los miles de comentarios que invadieron anoche el ciberespacio. Pero, aunque hubo mucha gente que aplaudió el regreso de Ana Patricia, también hubo otras tantas que echaron en falta a Karina y así lo hicieron saber en las redes sociales. Ana Patricia Ana Patricia en Enamorándonos | Credit: Instagram Ana Patricia "Me gustaba más Karina. Extrañamos a Ana cuando dejó el programa, pero Karina con su humildad, carisma y belleza supo ganarse el corazón de todos. No me gustó esa jugada", comentó un televidente en una de las publicaciones de Instagram de Enamorándonos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Karina se ganó el cariño de toda la gente con su humildad, carisma, profesionalismo, empatía, su actitud positiva y bien dulce con todas las personas del show. Ana Patricia también tiene lo suyo y es dulce y bonita, pero Karina conduce el programa excelente y tiene la capacidad de conducir el show sola cuando no está Rafita. Suerte a las dos", opinó otra persona. Ana Patricia Ana Patricia y Karina Banda en Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Patricia regresó este lunes a Enamorándonos: así reaccionaron los televidentes en las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.