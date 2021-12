¡Ana Patricia Gámez regresó como conductora de Enamorándonos USA! "La vida te sorprende" Después de anunciar su partida del programa y ser sustituida por Karina Banda, la bella presentadora mexicana ¡está de vuelta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de abril, Ana Patricia Gámez hizo un anuncio muy importante para su vida y su carrera: se retiraba de la televisión dejando así, entre otras cosas, la conducción del exitoso show Enamorándonos USA. Poco después se daba a conocer que sería su compañera Karina Banda quien tomaría las riendas de este programa junto a su otra mitad, Rafa Araneda. Más de 6 meses después de su retirada, la presentadora y también empresaria ha vuelto a estar al frente del espacio en el que fue tan feliz, llevando una gran alegría al público que tanto la echa de menos. "Hoy en Enamorándonos USA, como en estos últimos tiempos, la vida o las circunstancias te sorprenden, ¡hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga! Y aquí se tuvo mucha alegría, positivismo y buena vibra. Te quiero mi Rafa Araneda", escribió en sus redes. Así es, Ana Patricia regresó al plató donde fue tan feliz, pero fue por una razón concreta. Karina confirmó estar indispuesta y no poder ir a su cita por la misma razón. Debido a su malestar, la esposa de Carlos Ponce se aisló hasta nueva orden para asegurarse que no se contagió de coronavirus. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Esta vez se convirtió en espectadora de su propio show junto a su hermoso perrito Bruno. Aprovechó este momento para mandar un mensaje muy importante a la gente que la sigue. "Estoy tomando precauciones, me estoy asegurando que al menos una cosita, solo una, esté negativa en mi vida", explicó. "Y por favor, no anden dando besos y abrazos, aunque les digan groseros y maleducados, lo que les digan. Estamos en pandemia señores, por favor, sean más conscientes", pidió. Por esta razón es que Ana Patricia retomó el lugar desde donde un día hizo tan feliz a la audiencia y, como siempre, volvió a brillar frente a las cámaras. Los comentarios de sus seguidores al verla de regreso no se hicieron esperar. La echan demasiado de menos y la quieren tener de nuevo en televisión. "Se me hizo corto el programa, eres única", "Son lo mejor, juntos son dinamita", "Son los mejores, me encanta verles juntos", "Vuelve por favor, Ana", "Quédate, no te vayas", escribieron tan solo algunos ante esta agradable sorpresa. ¿Les hará caso?

