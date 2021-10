El motivo por el que NBL 'rechazó' a Ana Patricia un año antes de su triunfo La carismática presentadora mexicana quiso vivir la experiencia del reality show de Univision un año antes de su coronación, pero no se lo permitieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Mezcalent Ana Patricia se alzó en 2010 con la corona de Nuestra Belleza Latina (Univision), convirtiéndose en una de las ganadoras de la historia del reality show más exitosas y queridas por el público. Pocos saben, sin embargo, que la relación de la presentadora mexicana con el veterano programa de la citada cadena hispana inició un año antes, en 2009. Justo la temporada anterior a su coronación, la exconductora de Enamorándonos USA (UniMas) quiso vivir la experiencia de NBL a pesar de que era consciente de que no contaba en ese momento con uno de los requisitos que necesitaba para poder participar. "Les voy a contar esto que no sé si lo he hecho antes. Pero en el 2009 yo quería vivir la experiencia de NBL, ir a hacer la fila… Entonces yo decía 'bueno, yo sé que no tengo el permiso de trabajo, pero si el próximo año lo tengo yo si voy y hago la fila de la audición voy a tener la experiencia y a lo mejor me va a ayudar'. No sé, yo quería ir. El caso es que sí estuve ahí parada desde la 1 de la mañana haciendo la fila y eso era una locura, estaba llena de chicas acompañadas muchas de familiares, amigos, pareja y era muy emocionante porque tú veías la cámara, los productores grabando…", rememoró recientemente la también empresaria durante el episodio más reciente de su podcast Ana Patricia Sin Filtro. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Mezcalent Aunque podía hacerse una idea de lo que pasaría nada más llegar a la mesa de registro, Ana Patricia no pudo evitar desanimarse al verse rechazada por el programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cuál fue mi tristeza? Que al llegar a la mesa de registración lo primero que me piden fue ya sea mi residencia o mi permiso de trabajo y yo 'no, es que no tengo'. Me dicen: 'No, lo sentimos mucho, pero es uno de los requisitos y no puedes pasar a la siguiente ronda'", recordó. "Obviamente yo ya lo sabía, pero aún así créanme sentí feíto, sentí tristeza y bueno así me despedí ese año de esa audición fallida que fue en el 2009", agregó. El resto ya es historia.

