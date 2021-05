Ana Patricia pide una disculpa tras malentendido en Enamorándonos USA La conductora mexicana creyó oportuno pedir una disculpa en las redes sociales por si alguien se pudo llegar a sentir ofendido tras lo sucedido este martes en el show. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza al programa Enamorándonos USA (UniMas) es la diversión que se respira en el estudio de grabación, especialmente entre sus conductores, Ana Patricia y Rafael Araneda, quienes siempre logran hacer reír a la audiencia con sus simpáticos comentarios. Este martes, sin embargo, un pequeño malentendido generado a raíz de la forma de hablar de uno de los participantes –que no domina muy bien el español– llevó a los carismáticos conductores a convertirse en objeto de críticas en las redes sociales. "Creo que se le fue la mano a Rafa y Ana cuando se rieron del poco español que habla Alain, es bueno llevar el programa con humor, pero no hasta llegar al bullying porque no habla bien el español", se puede leer entre algunas de las quejas que se vertieron en Instagram. Ana Patricia Los conductores Ana Patricia y Rafael Araneda y el participante Alain | Credit: Instagram Enamorándonos (x2) Aunque su intención nunca fue ofender a nadie, la presentadora mexicana creyó oportuno pedir una disculpa pública a través de las redes sociales tras malinterpretarse su reacción. "Con toda sinceridad en el momento que le dije a Alain que podía hablar español fue porque realmente yo estaba confundida, mi intención no fue hacerlo sentir mal", aclaró Ana Patricia, quien recientemente anunció que se retirará muy pronto de la televisión. Ana Patricia Credit: Instagram Enamorándonos USA "Hoy estaba un poco distraída y realmente lo hice si ninguna maldad. Pido disculpa a quien se haya sentido ofendido, sobre todo a Alain si así sucedió", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mayoría de los televidentes del exitoso programa entendieron la explicación que dio la conductora, por lo que no dudaron en quitarle hierro al asunto. "Totalmente se notó que no lo hiciste con mala intención. Fue claro que no estabas enfocada y sobre todo el muchacho mezcló español con francés, seguro solo escuchaste el francés", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió su disculpa.

