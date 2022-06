¡Mujeres al poder! Ana Patricia y Karina Banda conducen juntas Enamorándonos y el público aplaude su química La esposa de Carlos Ponce volvió a tomar este lunes las riendas de la conducción del popular programa de citas de UniMas en ausencia de su presentador, Rafael Araneda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Karina Banda y Ana Patricia en Enamorándonos (UniMas) | Credit: Facebook Ana Patricia Con una imagen en la que aparecía recostado en la camilla de un hospital, Rafael Araneda daba a conocer el pasado fin de semana que había tenido que ser operado, motivo por el que estaría ausente "algunos días" del programa Enamorándonos USA (UniMas). "Ya me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya, ayer al quirófano y todo salió muy bien", informó. La ausencia del carismático conductor chileno motivó este lunes el regreso de Karina Banda, exconductora de Enamorándonos, al popular programa de citas de la cadena hispana. La esposa de Carlos Ponce volvió a tomar anoche las riendas de la conducción del show, en esta ocasión –y por primera vez– junto a Ana Patricia, quien la recibió con los brazos abiertos y la mejor de las sonrisas. "Mujeres al poder en Enamorándonos. En ausencia de mi querido Rafa Araneda esperando su pronta recuperación Migbelis Castellanos Karina Banda y yo nos hemos propuesto no dejar a ningún soltero suelto en el palco antes del fin de temporada. ¿Será que lo logramos?", compartió la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 desde su cuenta de Instagram. Karina Banda Karina Banda y Ana Patricia en Enamorándonos (UniMas) | Credit: Facebook Ana Patricia "Ya nos tocaba hacer show juntas", expresó por su parte Karina. Contrario a lo que muchos creían, ambas presentadoras no solo demostraron llevarse de maravilla, sino que sorprendieron a muchos con la particular dupla televisiva que conformaron. "Tienen buena química las dos", comentó una televidente tras verlas en acción. Ana Patricia Karina Banda y Ana Patricia en Enamorándonos (UniMas) | Credit: Facebook Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Par de bellas, me encanta verlas juntas en el programa. Las mejores", comentó otra persona. "Bellas ambas, me encanta verlas juntas. Mujeres al poder", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir las redes sociales. Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

