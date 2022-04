"Aquí nadie quitó el trabajo a nadie". Ana Patricia hace frente a los injustos ataques de los que ha sido víctima La carismática conductora mexicana, quien regresó este lunes a Enamorándonos (UniMas) tras el adiós de Karina Banda, hizo frente a la polémica a través de su podcast, Ana Patricia sin filtro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Karina Banda; Ana Patricia | Credit: Instagram; YouTube El anuncio de la salida de Karina Banda y el regreso de Ana Patricia a Enamorándonos (UniMas) despertó el pasado viernes 1 de abril el descontento de muchos televidentes. Han sido varias las personas que han acusado injustamente en las redes sociales a la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 de haberle quitado el trabajo a la esposa de Carlos Ponce. Con la sinceridad que la caracteriza, la conductora mexicana hizo frente este miércoles a través de su podcast, Ana Patricia sin filtro, a estos duros ataques de los que ha sido víctima. "Muchas personas han venido a atacarme y a decirme que le quité el trabajo a Karina, aquí nadie quitó el trabajo a nadie", comenzó aclarando Ana Patricia. "Ella sigue con un contrato, ella sigue con un proyecto que va a ser una gran oportunidad. ¿Quién en esta carrera no ha soñado –yo creo que todos en algún momento– [con] tener la posibilidad de ser la anfitriona de un proyecto propio, ver nacer un proyecto así como Rafa y yo vimos nacer Enamorándonos? Ella ahora tiene esta posibilidad de crear la Isla de Enamorándonos, de viajar, de tener esta experiencia maravillosa y créanme que ella está feliz por este proyecto. Todos los involucrados en estas decisiones, en esta transición estamos contentos por los cambios, por las oportunidades sobre todo". Karina y yo tuvimos una plática muy importante el viernes que fue el día de los anuncios oficiales — Ana Patricia Ana Patricia Ana Patricia habla en su podcast Ana Patricia sin filtro | Credit: YouTube Aunque muchas personas en las redes sociales han tratado de crear una rivalidad entre ambas, la presentadora dejó claro que entre Karina y ella no hay "guerra" ni "competencia". "Karina y yo tuvimos una plática muy importante el viernes que fue el día de los anuncios oficiales, una plática en donde ambas estábamos conscientes que podría ser un momento incómodo por el exterior, por lo que pueden pensar las otras personas o por cómo nos pueden poner en guerrilla, que han tratado; pero ambas estamos conscientes de lo que es este trabajo, de las oportunidades que se nos han presentado a ambas y lo más importante ambas estamos contentas, ambas estamos felices, apoyándonos", compartió Ana Patricia. Ni hay guerra, ni hay envidias, ni hay competencia entre Karina y yo — Ana Patricia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así como yo a ella la recibí con los brazos abiertos y le di los mejores consejos para que se adaptara rápido a este programa cuando comenzó en septiembre del año pasado, de igual manera ella me vino a dar la bienvenida a mí de regreso a mi familia de Enamorándonos, así que por ese lado ni hay guerra, ni hay envidias, ni hay competencia entre Karina y yo porque yo sé que a muchas personas les encanta eso desafortunadamente", aseveró.

