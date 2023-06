Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda comparten emocionante noticia sobre Enamorándonos USA La pareja de presentadores se mostró entusiasmada. "¿Quién lo diría? Estamos felices". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves era un día muy especial para Ana Patricia Gámez, Rafa Araneda y todo el equipo de su programa, Enamorándonos USA. Desde que arrancó el día, sus dos presentadores acudieron a diversos programas de Univision, entre ellos Despierta América, para hacer un anuncio sumamente especial para ellos. Una noticia sobre el show que ha alegrado las vidas de los televidentes y unido muchos corazones. Un logro digno de ser celebrado y que compartieron emocionados con su compañeros de cadena y sus mayores cómplices: la audiencia. Ana Patricia y Rafael Araneda Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Instagram Enamorándonos "Esta noche estamos celebrando con Anita y con todo el equipo y con el corazón llenito de tanto amor", expresó Rafa durante el programa. Y es que, no se trata de uno cualquiera, ¡sino del número 700! Quién iba a imaginar que cuando empezaba su andadura llegaría hasta donde están. El show ya es todo un referente televisivo y un punto de encuentro para los solteros que buscan ese amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con motivo de este programa número 700, sus conductores se engalanaron de fiesta al igual que el plató y los allí presentes para brindar por este gran éxito que tiene la intención de continuar mucho más. "Cuando comenzó este programa hace 700 episodios, Rafa y yo jamás nos imaginamos todas las bonitas experiencias que íbamos a compartir juntos", añadió una emocionada Ana Patricia. Al show se sumaron para celebrar los conductores de Enamorándonos La Isla, Carlos Ponce y Karina Banda, también parte esencial de su historia. Más de 700 noches y 16 matrimonios forman parte de una aventura televisiva que ha cautivado a los espectadores y que promete aún más. ¡Felicidades!

