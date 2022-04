Ana Patricia Gámez explica por qué regresó a televisión: "No fue una decisión de la noche a la mañana" Tras el anuncio de su regreso a Enamorándonos USA, la conductora compartió un sincero mensaje en el que comparte los motivos de su vuelta a la pantalla chica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple un año de su anuncio de retiro temporal de la televisión, Ana Patricia Gámez está de regreso en el mismo plató donde se dejó ver por última vez: Enamorándonos USA. Además de retomar su papel como conductora de este espacio, actualmente presentado por Karina Banda, también tiene una sección en el show que por años fue su otra casa, Despierta América. Su retorno a la pantalla chica ha sido recibido con mucho cariño, pero también con una pregunta reticente: ¿Por qué está de regreso? En un intento de compartir con su público sus sensaciones, Ana Patricia hizo una personal reflexión y dio a conocer el motivo que la trae de vuelta. Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia "Uno no toma decisiones importantes para después cambiar de opinión, pero la vida y Dios nos guían para siempre retomar el camino correcto. Cuando me convertí en madre nació también un sentimiento de culpa que sé que nos acompaña a todas por el resto de nuestras vidas y a diario nos hacemos esa pregunta sobre si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos, verlos crecer y estar en los momentos más importantes de su vida es y será siempre mi misión", arranca su sentido mensaje. Esa fue la razón por la que decidió apartarse, al menos temporalmente, de la pantalla chica, sus hijos. Sin embargo, algo maravilloso ha pasado desde entonces que le ha convencido para estar de nuevo frente a las cámaras. hija de ana patricia gamez quiere ser youtuber Ana Patricia con su familia | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Enamorándonos USA me ha regalado el entendimiento y balance que necesito para lograrlo y a la vez me permiten desarrollar esta profesión tan hermosa donde he recibido siempre el apoyo y el cariño de ustedes, aceptar regresar no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, pero Dios me ha bendecido de muchas maneras, con unos hijos sanos, felices y amorosos y con un esposo que me apoya incondicionalmente en cada camino que decido tomar", prosiguió. La posibilidad de poder combinar su vida personal y laboral gracias a unos horarios más adaptados a sus necesidades le ha permitido reflexionarlo mejor y dar el 'sí, acepto'. "Inicio nuevamente esta aventura con la misma emoción y agradecimiento de cuánto comenzó este gran proyecto en el 2019 y que suene fuerte ¡QUE SÍ! QUE SÍ!", concluyó su mensaje. En breve, Ana Patricia volverá a colarse en los hogares de la audiencia del programa del amor emitido de lunes a viernes, esta vez con las ideas más claras, con una mayor tranquilidad y con ese entusiasmo que jamás la abandonó. ¡Bienvenida!

